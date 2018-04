Joaquín Núñez: el Goya es un trampolín pero hay que tener ilusión primer día

El actor de cine y teatro español Joaquín Núñez, ganador de un premio Goya como mejor actor revelación (2013), ha reconocido que la obtención de este galardón le ha abierto "puertas" pero ha destacado que lo principal en la profesión es tener "la ilusión del primer día".

Joaquín Núñez (Málaga, 1961) se ha explicado así en una entrevista con Efe con motivo de su estancia en Ceuta, donde ha pasado unos días de vacaciones con su familia. "Tras el Goya me cambió todo, me han dado muchos papeles divertidos o dramáticos en cine y televisión que son unos bombones y lo estoy disfrutando muchísimo", ha comentado el actor.

El malagueño no disimula que ha participado "en grandes proyectos" y lo está "aprovechando". El Goya por la película 'Grupo 7' dirigida por Alberto Rodríguez quizás fue la guinda para decir que iba a dar un giro para trabajar en muchos más campos y conocer otra parte de la profesión ya que anteriormente sólo me había centrado en el teatro".

"Después de toda la vida haciendo teatro, escribiendo, dirigiendo e interpretando en Málaga, cuando tengo la oportunidad de hacer un casting en Sevilla con Antonio de la Torre, con el director y guionista allí presente, con el personaje tan precioso como Mateo que fue un regalazo y a partir de ahí me empiezan a premiar ... fue un giro total en mi vida", ha contado.

Por este motivo, desde el 2013 su trayectoria profesional ha cambiado. "Hacer teatro es una gozada tremenda porque te encuentras con el público sin trampas ni cartón pero he abierto mi abanico aunque el personaje te lo trabajes exactamente igual y con otros trucos".

En su opinión, lo mejor de esta profesión "es que todo el mundo tratará de sacar lo mejor de ti y eso es una gozada".

El actor estrenará en el Festival de Cine de Málaga -previsto del 13 al 22 de abril- su última película. "Se llama 'Mi querida cofradía' y es una comedia superdivertida donde tengo un papel que me ha gustado mucho y espero que la disfruten como yo en el rodaje, se lo pasen bien y quieran verla dos o tres veces más porque estas películas te alegran el alma y te rejuvenece".

Ha avanzado que en 'Mi querida cofradía' hará "de alcalde de Ronda (Málaga) pero seré un edil que no se fía de nadie, tiene guardaespaldas y es un personaje muy divertido aunque él siempre esté serio. A mí me llaman el rey de la improvisación y es también otra posibilidad que te da esta profesión".

Joaquín Núñez, que estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) -institución que cumple setenta años y por donde han pasado actores como Antonio Bandera, María Barranco, Juanma Lara, Mercedes León o Fran Perea-, valora a Efe que la situación actual de la profesión está cambiando.

"Ahora están apostando mucho por el teatro, el cine y la televisión española, y prueba de ello es la ESAD que va a hacer una escuela con muchas especialidades. Hay mucho talento pero todavía no se ve", ha afirmado.

El actor andaluz ha entendido también que "no hay oportunidades para tantos y lo bueno es que todos tengan la ocasión de poder hacer un personaje. Yo la he tenido, la he disfrutado y espero seguir teniéndola, por lo que me siento un afortunado por trabajar en lo que me gusta que es mi vocación".

A la juventud que viene por detrás le aconsejaría "que trabajen, se preparen bien los personajes, sacarle todo la punta porque hace que sea más fácil, pero tienes que disfrutar de lo que haces porque la cámara lo ve y el público también. Tienes que darle vida y luz al personaje porque si no hay conexión no va a ningún lado ni conecta".

Para Núñez es esencial "mantener la ilusión del primer día, hay que alimentar al personaje de matices para que brille. Tenemos una gran cantera, sobre todo en Andalucía y particularmente en Málaga y incluso hay actores americanos que felicitan a los españoles".

También ha valorado que por la calle lo paren y le pregunten por su personaje en series como "El chiringuito de Pepe", que tuvo dos temporadas y que ahora se adaptará para ser emitido en la televisión mexicana.

Joaquín Núñez quiere seguir viviendo de esta profesión como el primer día. "Si el proyecto es bueno y lo que cuenta es auténtico y valioso ... me apunto", ha añadido.

Rafael Peña