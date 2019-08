Joaquín Restrepo expone sus obras simultáneamente en Colombia, México y EE.UU.

El colombiano Joaquín Restrepo ha decidido romper los esquemas del arte con la exposición de forma simultánea de sus obras en Estados Unidos, Colombia y México, países en los que ha instalado sus estudios, ha informado este lunes la oficina de prensa del artista.

"La gente suele preguntar por mi taller. Sin embargo, mi taller no es un solo espacio, son muchos lugares, algunos reales y otros virtuales en varios países donde realizo parte de mi obra. No suelo tener obra guardada, mi afán no está en crear mucha obra sino en hacer trabajos que sean atemporales y busco que trasciendan en el tiempo", ha asegurado el artista citado en un comunicado.

Restrepo, nacido en Medellín en 1984, abrió a inicios de este mes las puertas al público para que pudieran apreciar tres de sus icónicos caballos en el Museo de Orlando en EE.UU.

Esa pinacoteca guarda además colecciones de las obras de renombrados artistas como los estadounidenses Robert Rauschenberg, Chuck Close y Robert Longo, entre otros.

De igual forma, en el país norteamericano Restrepo presenta sus tótems en la galería Virginia Miller de Miami y en el Centro para las Artes de Osceola, que se suman a las exhibiciones en los palacios municipales de los condados de Orange y Osceola, así como de Orlando.

"Los coleccionistas han comenzado a comprar la obra del artista por adelantado, así aseguran disponibilidad y esto a su vez le permite a Restrepo conquistar nuevos espacios y así valorizar la obra de quienes han confiado en él", ha comentado Mateo Blanco, mánager del artista en Estados Unidos.

En México, Restrepo mantendrá la exposición que inauguró el semestre pasado en la galería Rodrigo Rivero Lake de la capital y en el Marquesa de Mancera de San Miguel de Allende.

La muestra está conformada por las obras "Adán", "Eva", "Alter ego", "Amor fati" y "Liberum memoria", esculturas que permiten al visitante "visualizar distintas épocas en un mismo espacio".

"Exponer de manera simultánea es una forma de lograr que la obra se vuelva relevante en el tiempo y que madure a través del encuentro con otras culturas, que sea atemporal. El artista debe ser popular, la obra debe ser exclusiva", ha agregado Restrepo.

En su país, el artista hace presencia en la galería Luis Fernando Molina de Medellín y desde el 14 de agosto se trasladará hasta el Club El Nogal de Bogotá para dar inicio a la exposición "Experimentar la materia" junto al pintor Carlos Torres.

En las dos ciudades Restrepo presentará los tres caballos y dos figuras humanas que "hacen parte de su toma artística de estas ciudades", así como de la globalización y los avances tecnológicos que le permiten "ser omnipresente en el mercado".

La proyección en diversos países es de gran importancia para la carrera artística de Restrepo pues, tal como él lo afirma, expandirse es una forma de "preservar la exclusividad" de su obra.

"Cada uno de estos nuevos espacios tiene un número limitado de piezas. Donde antes en Colombia podría haber seis piezas, ahora no hay más de dos. Menos es más", acota.

Lo anterior se debe a que el colombiano no desea dejar un legado extenso de obras, sino por el contrario contar con una serie limitada que "esté en buenas colecciones y que quienes las tengan, las disfruten".