El tenor Joel Prieto debuta en la Monnaie, antes de volver al Real y al Liceo

El tenor Joel Prieto, de madre puertorriqueña y padre español, debuta estos días en la Monnaie, la ópera de Bruselas, en el papel de Ernesto de Don Pasquale, de Caetano Donizetti, antes de iniciar un año con nuevos retos artísticos, que incluyen subir a las tablas del Liceo y el Real.

"Llevaba diez años esperando la oportunidad, me habían invitado antes pero no cabía en el calendario y esta vez se pudo. Estoy muy feliz", afirma Prieto en una entrevista con Efe, recién llegado de Lausana (Suiza) tras interpretar a Ferrande, en Così fan tutte de Mozart.

Prieto descubrió que quería ser cantante de ópera con ocho años, cuando participaba en un coro en San Juan de Puerto Rico y le llamaron para colaborar en un acto de la Bohème, de Puccini, encabezada por la soprano italiana Mirella Freni.

"No sabía quién era ella, pero esa experiencia tan intensa me marcó. El volumen, los colores, la vibración, correr en un escenario y estar despierto hasta las doce de la noche siendo niño. Era una rebeldía. Volví a casa y le dije a mi padre: quiero ser cantante de ópera", explica.

Por eso, Prieto está convencido de que el gusto por la ópera "es una cuestión de exposición, de tener acceso".

"Si has tenido la oportunidad de ver una ópera, casi siempre te gusta. Hay gente que le tiene miedo porque es en otro idioma, no sabe que hay subtítulos, que puede leer del libreto antes... No tienes que ser un conocedor para apreciar la ópera", afirma, y cita el ejemplo de éxito de las óperas al aire libre.

En Puerto Rico, explica, el proyecto "Ópera al Fresco" reúne a miles de personas en las plazas públicas; en la primera representación interpretó a Arlequín, de la ópera Pagliacci.

"Llovió y la gente se quedó con paraguas hasta el final. La mayoría nunca había visto una ópera, pero el arte trasciende a todo, y la ópera está vigente. Lo fue hace doscientos años y lo es todavía. Es una cuestión de percepción", defiende.

Sin embargo, apuesta por la innovación en el "bel canto", y cita la apuesta del Teatro Real por óperas como "Dead Man Walking", primera ópera de Jake Heggie y llevada al cine como "Pena de Muerte", o "Street Scene", entre la comedia musical de Broadway, el jazz y la tradición operística, en la que Prieto se subió a las tablas del teatro madrileño como Sam Kaplan.

"La ópera se tiene que unir a todo lo demás. Don Pasquale se hizo hace 200 años, pero todo tiene que evolucionar. La manera en la que se produce el sonido también ha evolucionado. Los teatros son más grandes. La técnica ha evolucionado", subraya.

En ese sentido, considera que las cosas están cambiando en el mundo de la ópera, y recuerda "La Flauta Mágica" dirigida en la escena por Barrie Kosky que le llevó al Real en 2016, con un montaje moderno "impresionante", en palabras del actor.

"Tenía que jugar con proyecciones sobre el escenario, que se movían y me ponían a prueba como actor. Las nuevas tecnologías son buenas aliadas de la ópera", defiende.

Para su primer papel en la Monnaie como Ernesto, sobrino de Don Pasquale, Prieto ha trabajado mucho el aspecto artístico, retomando a un personaje que ya interpretó en el Teatro de la Ópera de Roma en 2013 y en la ópera de Puerto Rico en 2014.

Prieto es el protagonista de una puesta en escena muy teatral de Laurent Pelly, que comparte con Michele Pertusi o Danielle de Niese en una serie de once funciones, un papel que prepara "desde hace un año y medio", tras tener ya integrada la parte vocal y "asimilando un gran trabajo corporal".

El año que viene Prieto volverá al Teatre del Liceu de Barcelona, con Rodelinda de Händel, y posteriormente al Teatro Real con Falstaff de Verdi.

El cantante, de 37 años y nacido en Madrid, tiene pensado mudarse a España -reside actualmente en Berlín- y apostar por un camino en solitario como compositor y cantante, además de "explorar la posibilidad de hacer cine y teatro".

"Ahora no me identifico completamente con el papel de tenor y no creo que se deba de hacer una sola cosa en la vida. Después de 12 años trabajando en algo que me fascina, y que no creo que vaya a dejar nunca, necesito complementar mi calendario con otras cosas que ya están sucediendo", confiesa.

Tras programar esta comedia "bufa" que Donizetti compuso cuando trabajaba en la corte del emperador Fernando I de Austria y que se estrenó en 1843, la Monnaie empezará el año con La Gioconda de Amilcare Ponchielli y una versión de Frankenstein de Mark Grey.

Por Mònica Faro