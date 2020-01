John Fogerty actuará en Madrid el 17 de junio

John Fogerty, que formó parte de la legendaria banda Creedence Clearwater Revival, actuará en Madrid el próximo 17 de junio, dos días antes del concierto que ofrecerá en el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz y que constituirán las únicas actuaciones del californanio en España.

La entidad organizadora, Last Tour, ha anunciado este miércoles el concierto de Fogerty en el Wizink Center de Madrid, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes.

Una de las pocas oportunidades de escuchar en España los éxitos de la Creedence Clearwater Revival, que estuvo en activo apenas siete años pero que permanecen vivos medio siglo después, ha recordado la organización.

"Proud Mary", "Born on the Bayou" o "Who’ll stop the rain" son algunas de las canciones que acompañan al californiano en su carrera de más de 50 años.

La banda Creedence Clearwater Revival, que participó en el legendario festival de Woodstock en 1969, se separó en 1972.