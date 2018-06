John Lasseter abandonará oficialmente Disney a finales de año

El jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, abandonará oficialmente esos cargos a finales de año, informó hoy en un comunicado The Walt Disney Company.

Hasta entonces Lasseter, de 61 años, permanecerá en la compañía con un nuevo cargo de consultor.

En noviembre del año pasado, Lasseter anunció que se tomaba una excedencia de su cargo de seis meses tras reconocer comportamientos fuera de lugar y que se propasó con su personal.

"Me disculpo profundamente si os he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma", dijo Lasseter en un memorando dirigido a sus trabajadores.

"No importa cómo de inofensiva fuera mi intención: Todo el mundo tiene derecho a establecer sus propios límites y que se respeten", añadió.

Conocido por ser uno de los grandes cerebros detrás de Pixar así como una de las figuras mundiales más importantes del cine de animación, Lasseter es el director de filmes como "Toy Story" (1995), "Bichos, una aventura en miniatura" (1998), "Toy Story 2" (1999), "Cars" (2006) y "Cars 2" (2011).

En los últimos años ha trabajado principalmente como productor y en esta labor figura en "Coco", la cinta animada inspirada en la cultura mexicana que consiguió dos Óscar en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood.

El día 15 llegará a las salas "Los Increibles 2", película en la que Lasseter ha ejercido de productor ejecutivo.