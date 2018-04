John Legend se alía con Google para el lanzamiento de "A Good Night"

John Legend lanzó hoy su nuevo sencillo, "A Good Night", con un videoclip grabado completamente con el dispositivo Google Pixel 2 que encierra "una celebración del amor y la conexión entre personas", según explicó el propio artista.

Legend, que enseñó el videoclip por primera vez anoche en un evento con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, explicó que la canción se inspira en el ambiente festivo de temas como "Rock with You", de Michael Jackson.

"Es una canción que te hace sentir bien y te invita a ir de fiesta. Luego se nos ocurrió la idea de estar bailando y conocer allí mismo, en la pista de baile, al amor de tu vida. ¿Es esto real? ¿Me está pasando? Me pareció un concepto genial y quería captar ese sentimiento", indicó el cantante.

Legend comentó que aún está inmerso en plena grabación de su nuevo disco, que espera tener listo para finales de año, pero dijo que quería lanzar "A Good Night" de inmediato, lista para la primavera y el verano.

"Quería que la gente tuviera algo alegre con lo que bailar ahora con el buen tiempo", valoró el artista, quien prometió que volverá a grabar alguna canción en español tras haberlo hecho previamente con compañeros como Juanes o Noel Schajris.

Dirigido por Mishka Kornai, el video de "A Good Night" fue rodado con un total de 23 dispositivos Google Pixel 2 durante 14 horas e incluye apariciones especiales de Jay Ellis ("Insecure"), Yara Shahidi ("Grown-ish") y Susan Kelechi Watson ("This is Us").

El video muestra una noche mágica en la que la protagonista conoce al hombre de sus sueños mientras va decidiendo con quién quiere "conectar", al igual que lo haría en una aplicación como Tinder.

"Pensamos que sería divertido rodarlo con Pixel porque la cámara es fantástica y nos fascinaba la idea de emplear un teléfono inteligente para rodar un video musical de gran presupuesto, un video que recrea la experiencia de conocer y salir con alguien gracias a Internet", señaló Legend.