John Legend une un equipo musical de ensueño en su nuevo álbum "Bigger Love"

El cantante estadounidense John Legend contó en su nuevo álbum "Bigger Love", que se lanzará este viernes, con algunos de los productores y compositores más importantes de la industria de la música, como Ryan Tedder -de "OneRepubic"- o Ester Dean -responsable de hits de Rihanna o Katy Perry-.

Además de Tedder y Dean, Legend, uno de los contados artistas que ha ganado un Óscar, un Grammy, un Emmy y un Tony, ha colaborado para su séptimo álbum de estudio con Charlie Puth, que produjo y coescribió la mezcla de funk y soul "I Do".

Puth, de tan solo 28 años, ya ha trabajado en otras canciones con Maroon 5, Katy Perry, CeeLo Green, 5 Seconds of Summer y Michael Bubblé.

Legend también trabajó en "Bigger Love" con el reverenciado músico Raphael Saadiq, con quien ya colaboró en su reciente álbum navideño, y que en esta ocasión no solo ha supervisado la producción de este nuevo elepé, sino que ha tocado la guitarra y el bajo en varias de las canciones y ha coproducido dos de ellas.

Saadiq, que llegó a la fama como miembro del trío de R&B "Tony! Toni! Toné!", también ha compuesto durante su carrera canciones para Solange, Mary J. Blige, o Eryka Badu.

La joven Tayla Parx, de 26 años, ya coescribió los hits "Thank U, Next" y "7 Rings" de Ariana Grande o el "high Hopes" de "Panic! at the Disco", y en esta ocasión es la responsable de la canción de soul "I'm Ready" del nuevo disco de Legend.

Mientras, Teddy Geiger creó la canción "Focused" de "Bigger Love" con Wayne Hector, Nate Mercereau y Ricky Reed, después de haberse hecho conocido por haber ideado varios de los éxitos de Shawn Mendes, como "There's Nothing Holdin' Me Back", "Mercy", "Stitches" o "In My Blood", con la que se ganó su primera nominación a un Grammy a la canción del año en 2019.

"Bigger Love" también cuenta con Anderson .Paak, que ha trabajado con artistas del mundo del rap de la talla de Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dog, Pusha T. o J. Cole, y Julia Michaels, una cantante y compositora de 26 años que ha colaborado con Selena Gomez, Demi Lovato, Britney Spears, Justin Bieber, Gwen Stefani y Shawn Mendes.