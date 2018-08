John Lithgow interpretará a Roger Ailes en una cinta sobre acoso sexual

El veterano actor estadounidense John Lithgow interpretará al polémico fundador de Fox News, Roger Ailes, en una película que se centrará en los escándalos de acoso sexual que acabaron con su carrera, informó hoy el medio especializado Variety.

Lithgow, cuya popularidad ha crecido en los últimos tiempos por su papel de Winston Churchill en la serie "The Crown", formará parte de un gran reparto en el que ya figuraban estrellas de Hollywood como Nicole Kidman, Margot Robbie y Charlize Theron.

Kidman y Theron darán vida en la gran pantalla a Gretchen Carlson y Megyn Kelly, respectivamente, dos periodistas de Fox News que acusaron a Ailes por acoso.

Nominado en dos ocasiones al Óscar por "El mundo según Garp" (1982) y "La fuerza del cariño" (1983), la carrera de Lithgow incluye también las series "3rd Rock from the Sun" y "Dexter".

Sin título confirmado todavía, esta película sobre Ailes contará con la dirección de Jay Roach ("Trumbo", 2015) y con un guion firmado por Charles Randolph, ganador del Óscar al mejor texto adaptado junto a Adam McKay por "La gran apuesta" (2015).

Arquitecto del noticiero combativo y responsable de elevar a la conservadora Fox News hasta el estatus de gigante mediático, Ailes falleció en mayo de 2017 a los 77 años, pocos meses después de que su larga e influyente carrera concluyese por varias denuncias de acoso sexual.

Estas acusaciones terminaron con su salida de Fox News -con una liquidación de 40 millones de dólares incluida, según algunas fuentes- y llevaron a la empresa a pagar millonarias compensaciones para que los litigios no prosiguieran.

Ailes inició su carrera en televisión en los años 60 y su primer gran éxito llegó en 1968 ayudando a la campaña presidencial de Richard Nixon con su estrategia mediática.

También contribuyó a las victorias electorales de Ronald Reagan y de George H.W. Bush, mientras progresaba en su carrera como productor.

Su gran triunfo profesional, sin embargo, llegó de la mano de Fox News, que fundó en 1996 con el magnate de la comunicación Rupert Murdoch.

Esta película no es el único proyecto audiovisual en marcha sobre Ailes, ya que la cadena Showtime prepara también una serie basada en el libro "The Loudest Voice in the Room", de Gabriel Sherman, que contará con Russell Crowe en el papel del controvertido ejecutivo televisivo.