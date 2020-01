"Joker" y "The Irishman" lideran las nominaciones en los BAFTA británicos

La película "Joker", de Todd Phillips, encabeza con once nominaciones las candidaturas a los premios BAFTA del cine británico, seguida de "The Irishman", de Martin Scorsese, y "Once upon a Time... in Hollywood", de Tarantino, con diez cada una, informó este martes la organización.

"1917", de Sam Mendes, y "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, optan respectivamente a nueve y seis galardones, que se entregarán en una ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres el próximo 2 de febrero.

Compiten por el preciado premio a la mejor película "Joker", "The Irishman", "1917", "Once upon a Time... in Hollywood" y "Parasite", cuyos directores, Phillips, Scorsese, Mendes, Quentin Tarantino y Bong Joon-Ho, están también nominados.

Leonardo Dicaprio ("Once upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Joaquin Phoenix ("Joker"), Taron Egerton ("Rocketman") y Jonathan Pryce ("The Two Popes") optan al premio al mejor actor.

Las actrices nominadas son por su parte Jessie Buckley por "Wilde Rose", Saoirse Ronan por su papel en "Little Women", Charlize Theron ("Bombshell"), Scarlett Johansson ("Marriage Story") y Renée Zellweger ("Judy").

Johansson compite también como mejor actriz de reparto por "Jojo Rabbit", junto con Laura Dern por "Marriage Story", Florence Pugh for "Little Women" y Margot Robbie, nominada dos veces por "Bombshell" y "Once upon a time...in Hollywood".

Entre las mejores películas animadas figuran "Frozen 2", "Klaus" y "Toy Story 4", mientras que "Diego Maradona" y "Apollo 11" compiten en la categoría de mejor documental.