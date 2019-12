Jon Garaño: Sabemos que no se repetirá el fenómeno de "Handia" con 10 Goyas

Jon Garaño, codirector de "La trinchera infinita" junto a Aitor Arregi y José Mari Goenaga, ha mostrado este lunes su satisfacción por las 15 nominaciones a los Goya de su película, aunque asegura que "no se va a repetir el fenómeno de 'Handia'", que obtuvo 10 galardones.

"Lo tenemos claro, entonces fueron 13 nominaciones y 10 goyas y eso no va a volver a ocurrir, no esta vez, sino probablemente nunca. A ver si tenemos la suerte de ganar algunos, por lo menos, lo digo en plural, y si no, nos quedaremos con las nominaciones que ya son bastante premio", ha manifestado Garaño en declaraciones a EFE.

El realizador guipuzcoano ha afirmado que les ha hecho "mucha ilusión" estas 15 nominaciones, que "realmente" no esperaban, pues "ya ha habido casos de películas que también tenían muchas opciones y luego no han tenido buena suerte".

Ha dicho que temían que no se cumplieran los vaticinios que apuntaban a que "La trinchera infinita" iba a lograr un buen número de candidaturas.

"Sabíamos que estábamos en todas las quinielas, pero lo tomas todo con mucha precaución. Todo el mundo lo daba por hecho y eso acaba poniéndole a uno un poco más nervioso por el miedo a que no se cumplan los pronósticos. Ha habido un final feliz con estas 15 nominaciones", ha señalado.

Garaño ha destacado además el hecho de que haya tres películas con un número tal alto de opciones para los diferentes premios. "Creo que es la primera vez que pasa", comenta el director vasco.

Para los autores de "La trinchera infinita" es "un orgullo" competir con "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, con 17 candidaturas, y "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, con 16.

"Qué voy a decir de esas películas y esos dos directores, dos de los nombres más importantes sin duda del cine español, a los que todo el mundo conoce y que han dirigido películas muy importantes. Para nosotros, es un orgullo estar ahí pisándoles los talones", ha subrayado.

"Pero ahora es el momento de celebrar las nominaciones. Lo más importante al final es que la película guste, con eso nos quedamos", ha añadido.