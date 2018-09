Jonas Kaufmann reafirma su amor por la música italiana con un nuevo álbum

Sony Classical ha lanzado hoy el nuevo álbum del tenor alemán Jonas Kaufmann, "An Italian Night - Live from the Waldbühne Berlin", una versión de 80 minutos en CD con lo más destacado del concierto que ofreció en el famoso escenario abierto de la capital alemana.

El álbum incluye melodías populares y canzone italianas además de óperas y duetos de "Cavalleria rusticana", donde la mezzo-soprano georgiana Anita Rachvelishvili se une a Jonas como invitada especial, informa Sony en una nota.

La versión completa de 110 minutos, rodada por ZDF & 3sat en colaboración con la empresa promotora del concierto, Alegria and Semmel Concerts, se presentará en formatos DVD y Blu-ray próximo 28 de septiembre.

Además, el concierto completo tendrá su propia película, "Jonas Kaufmann. Under the Stars", que se proyectará en cines este otoño.