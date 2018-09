Jorge Palacios lleva al Noguchi de Nueva York el movimiento y la madera

El escultor español Jorge Palacios ha transportado el movimiento y la majestuosidad de la madera hasta el Noguchi Museum de Nueva York, donde desde hoy se exponen nueve de sus imponentes obras con las que trata de expresar visualmente las leyes de la naturaleza.

Palacios, que arrancó en la Escuela de Artes y Oficios de la madrileña calle de la Palma de Madrid, consigue hacerse un hueco en las galerías y jardines de este mítico espacio del distrito neoyorquino de Queens, fundado en 1985 por el aclamado escultor estadounidense-japonés Isamu Noguchi.

"Me siento muy afortunado de ser el único español hasta la fecha en exponer en el Noguchi Museum y uno de los pocos artistas vivos en hacerlo", dijo Palacios a Efe horas antes de la inauguración de la exposición, titulada "Jorge Palacios at The Noguchi Museum", que podrá verse hasta el próximo 20 de enero.

La muestra, que ocupa tres de las galerías interiores y el jardín del centro, es considerada por el curador del museo, Dakin Hart, un "excelente prisma a través del cual ver la forma en la que Noguchi jugaba con la naturaleza".

"Al igual que Noguchi, Palacios es un idealista. La simplicidad y la franqueza con la que él modela el universo físico, desde el átomo hasta el huracán, te recordarán lo que era aprender física en el tiovivo y en el columpio", subraya.

Aunque todas sus obras están realizadas en madera, Palacios insiste en que no le obsesiona explorar el material en sí, sino más bien cómo poder utilizarlo en la elaboración de piezas que parecen fluir y tener movimiento.

Entre las piezas destacadas de la exposición, "Flowing Drop" (2017) y "Trayectoria" (2015) pretenden reflejar el modo en el que los fluidos se mueven, mientras que otras como "Vórtice continuo" (2011) se enfocan en fuerzas como la que provocan huracanes o remolinos.

"Algunas de mis obras investigan desde diferentes prismas si es posible expresar la sensación de movimiento a través de un elemento estático", explicó Palacios, que ha contado con el apoyo del Consulado de España en Nueva York y Porcelanosa, además del de las autoridades de la ciudad.

"En otros casos, me pregunto si es posible expresar la sensación de fluidez a través de un material que no es líquido como en el caso de la madera", apuntó el artista, que ha dedicado los últimos 20 años de su vida a estudiar este material.

Otra de las obras de Palacios que podrá verse en el Noguchi es "Okiagari-Koboshi" (2018), basado en el tradicional muñeco japonés que representa la perseverancia y la resiliencia ya que el diseño del juguete lleva a que no se pueda derribar.

La escultura, de unos imponentes 1,70 metros de altura y con la que se anima a los visitantes a jugar, tiene el objetivo de desafiar la comprensión intuitiva del público sobre cómo funcionan las cosas.

Por otra parte, "Equilibrio e inercia" (2011), una de las piezas integradas en la exposición permanente del Noguchi, es un gran disco de madera perforado de dos metros, que pretende transmitir el mismo equilibrio logrado por una moneda que gira mientras logra que su energía de rotación compense la fuerza de la gravedad.

También forma parte de la exposición "Link" (2018), una monumental obra de 3 metros de ancho y 4 metros de alto que no está expuesta en el museo, sino en plena calle, delante del mítico edificio Flatiron de Manhattan desde el pasado 16 de agosto y hasta el próximo 6 de noviembre.

Palacios aseguró estar "reflexionando acerca de si se puede expresar la sensación de ligereza, de liviandad, a través de un elemento tan monumental como es esta escultura pública".

El museo neoyorquino que acoge la muestra del escultor español presentará además en el próximo mes un nuevo libro en el que se pone en contexto el trabajo de Palacios en relación con el del maestro Noguchi.