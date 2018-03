José Luis Campuzano "Sherpa": del acero del rock al hierro de las esculturas

La cultura es el único pasaporte que permite adentrarse en los límites de cualquier expresión artística sin pedir permiso ni visado. Así lo entiende José Luis Campuzano "Sherpa", compositor y cofundador del grupo Barón Rojo, capaz de modelar tanto el acero del rock como el hierro de las esculturas.

Bajo estas dos premisas, "Sherpa" se adentra en la fragua expositiva para presentar la muestra "La música es-cultura", integrada por una veintena de creaciones, entre cuadros "metálicos" sin pigmentación alguna y esculturas creadas a partir del cobre, el hierro, el latón y el acero inoxidable.

Será mañana, en la sede de la entidad de gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE) de la música, en la calle Torrelara (Madrid), cuando este compositor, cantante y bajista, pero también pintor y escultor, abra las puertas de sus creaciones.

Unos trabajos que funden música, cultura y escultura, pues todas las piezas guardan relación con canciones conocidas por el público en general, como "Mediterráneo", de Serrat; "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina; "Tocar madera", de Manolo Tena; "La chica de ayer", de Nacha Pop, y "Vivir sin aire", de Maná, entre otras.

Se trata de un particular homenaje a diversas canciones de éxito a través de la soldadura, el forjado y esmerilado con tratamientos con ácidos.

"La escultura me apasiona y creo que algo tengo que decir", ha afirmado "Sherpa" en declaraciones a EFE. Formado en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, José Luis Campuzano creció, jugó y correteó entre los hierros y las piezas que su padre, un mecánico agrícola, manejaba todos los días.

"Soy hijo de Vulcano (fuego) y de Caín (herrero), nacido entre fraguas y yunques", afirma este amante de la cultura en todas sus expresiones. Aunque la música se cruzó en su camino, Campuzano nunca ha abandonado las artes plásticas.

Hasta el 16 de este mes, sus cuadros metálicos en dos dimensiones y sus esculturas estarán en la sede de la IAE para dar "visibilidad" a otras canciones como "Entre mis recuerdos", de Luz Casal; "El gato triste y azul", de Roberto Carlos; "Al Alba", de Luis Eduardo Aute; "Here comes the sun", de The Beatles, e "Hijo de la luna", de Mecano, ente otras.

Conocida su faceta musical en grupos como Módulos y Barón Rojo, y sus trabajos personales como "Guerrero en el desierto", "El Rock me mata" y "Transfusound", unas veces en solitario y otras acompañado por su actual grupo junto Hermes Calabria, exbatería de Barón Rojo, Campuzano se presenta ahora ante otro tipo de público.

Aunque tiene ganas de "meter la cabeza" en el mundo de la escultura, "Sherpa" es prudente. "Si tienes currículum en este ámbito, tienes las puertas abiertas. De lo contrario, es casi imposible", apunta.

En el marco de su particular punto de vista, tanto de la vida como de la cultura, "Sherpa" reconoce que hace muchos años que no pisa la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO). "Desde que encontré un calzoncillo pisoteado y clavado a una madera, puesto a la venta por dos millones de pesetas, no he vuelto a ARCO", añade.

Alberto Santacruz