José Luis Correa: Lástima que la literatura actual se dedique al divertimento

El escritor canario José Luis Correa, que participa esta semana en el festival BCNegra, en el que presenta la décima entrega de su detective Ricardo Blanco, "La noche en que se odiaron dos colores", lamenta que "la literatura actual se dedique exclusivamente al divertimento".

Correa, que es profesor de lengua y literatura en la Facultad de Educación, ha explicado en una entrevista concedida a Efe que "la literatura no deja de ser un divertimento para el autor y para el lector, pero hay que encontrar un equilibrio y hoy, como pasa también con el cine o la televisión, se dedica exclusivamente al puro divertimento".

A su juicio, se produce "una dicotomía sin solución entre el escritor de culto, que quiere vender más, y el autor de masas, que quiere ser reconocido, pero eso siempre entraña una dificultad, pues uno no puede sacar un córner y al mismo tiempo rematarlo".

Confiesa Correa que no le interesan las novelas que no hacen pensar, pero tampoco las que no divierten.

Tras diez novelas con el detective Ricardo Blanco, que nació como "un cliché caricaturizado de los detectives norteamericanos", su protagonista ha ido evolucionando y ha ido aflorando su perplejidad ante las nuevas tecnologías.

"El lector actual es un lector de imagen y ya ni siquiera de cine. Netflix y otras plataformas de series lo ha revolucionado todo", apunta Correa, consciente y sorprendido de que "aunque la gente ya no lee tanto en papel, sino digitalmente, se siguen editando y vendiendo un montón de libros".

No puede evitar el escritor canario haber alcanzado la cifra mágica de diez libros de su saga, "diez libros que equivalen a casi veinte años", remarca, "algo que apenas pueden decir Bevilacqua y Chamorro y Petra Delicado" en España.

En este tiempo, Blanco "ha madurado, ha dejado de ser un detective a la norteamericana desde Las Palmas de Gran Canaria, y también ha envejecido, desde el primero, en el que rondaba los 40 años hasta el último, en la que se adentra en los 60; y ha dejado de ser un vividor, un coñón y un socarrón, porque la vida personal, los casos y las investigaciones lo han hecho madurar, pero sin llegar a ser un cínico o un derrotista".

Asegura el autor que cuando lleva veinte años con el personaje a cuestas "es difícil alejarte del todo, pues en muchas ocasiones transitamos los mismos lugares en la ciudad, pero Blanco toma muchas veces sus propias decisiones".

Como pasa con todos los títulos de sus novelas, "la vida se cruza en los títulos provisionales y desencadena uno nuevo definitivo" y en esta ocasión fue un acto de homenaje al ajedrez en el que se leyó un poema de Borges que dice "El lugar donde se odian dos colores", que acabó mutando a "La noche en que se odiaron dos colores".

En "La noche en que se odiaron dos colores" (Alba), el detective recibe la visita de Niágara Caballero denunciando el secuestro de su padre, un fotógrafo retirado, que desencadena una lucha desaforada por encontrar con vida a Humberto Caballero y mantener el ánimo de una hija que cada día que pasa se hunde más en la desesperanza.

"El punto de partida de la novela era la desaparición. En Canarias hay media docena de desaparecidos y quería hablar del dolor, de la miseria, de la tristeza, más que de la búsqueda", comenta Correa, a quien el crimen en sí no le interesa.

Pero una mera trama de búsqueda de un desaparecido deviene en una lucha entre bandas de colombianos y libios en Las Palmas. "Cuatro novelas atrás ya situé una guerra entre serbios y bosnios en Las Palmas, porque la investigación, el caso o el cadáver es una mera excusa para hablar de lo que quiero", se justifica.

Finalmente, para el escritor canario "matar a alguien" le sirve para "reflexionar sobre la vida y lo que estamos viviendo, sobre las emociones, que siempre proporcionan un móvil para el crimen".

Sus novelas son además "una reivindicación literaria de Las Palmas, que también han cambiado en estos veinte años, como el personaje".

Correa, que ya prepara la undécima entrega, en la que tendrán protagonismo 'influencers' y 'youtubers', asegura que acabará la saga cuando empiece a repetirse: "Sigo contando cosas porque me vale para contar lo que quiero, y aún no me planteo el final de Blanco, pero la fórmula de Wallander, con el personaje perdiendo la memoria y diluyéndose me parece mejor que haciendo precuelas".

