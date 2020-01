José Luis Gómez, "señor de la palabra", homenajeado por 25 años de Abadía

Señor de la palabra, buscador de verdad, generador de ilimitada felicidad y alma de la nueva escena española gracias a su empeño en la formación actoral, José Luis Gómez ha recibido esta noche el rendido homenaje de sus compañeros en el Teatro de la Abadía en el que ha sido "padre prior" durante 25 años.

El actor, director y académico, que cumplirá 80 años el 19 de abril, ha estado acompañado por 300 personas en el teatro que ha dirigido hasta hace un año, y más de cien que, a través de vídeos, le han manifestado la palabra más escuchada durante la noche: "gracias".

En presencia del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la directora general del INAEM, Amaya de Miguel, y la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, el onubense ha escuchado durante dos horas y cuarto la "laudatio" de sus amigos y compañeros sentados en el escenario, tanto que uno de ellos, Antonio Garrigues Walker, le ha advertido que "no se lo creyera".

Nuria Espert, Lluis Homar, Juan Luis Cebrián, Carlos Aladro, Rosario Ruiz, Vicente Fuentes, Ernesto Arias y Gregorio Marañón, además de Garrigues Walker, se han referido a las facetas de Gómez como actor, compañero, director, maestro y amigo y en todas ellas le han dado las gracias por ser como es.

"Has tenido una lucha titánica para construirte a ti mismo. Con tu seriedad y profundidad has mejorado muchísimo la actuación en el teatro español", ha resaltado Espert antes de ir hasta su asiento a pedirle que subiera al escenario.

"¿Quién soy? ¿En qué puedo reconocerme? Tuve una hermana que decía 'pero cómo piensa ser actor Pepe Luis con lo bajito que es'. No me quedó otra que convertirme en juez rigurosísimo de mí mismo. ¿Soy de veras el que acaba de ser descrito? No se si soy bueno pero sí sé que no soy malo", ha asegurado el actor, para quien el teatro de la Abadía, al que sigue ligado como director-fundador, es "fruto de humanidad compartida".

El presidente de la fundación del Teatro de la Abadía, Gregorio Marañón, ha recordado que conoció a Gómez en 1971, cuando este acababa de llegar a Madrid tras estudiar arte dramático en Francia y Alemania.

En 1978 Gómez ya había asumido la dirección del Centro Dramático Nacional (CDN) y más tarde del teatro Español "y de esas experiencias sacó la lección de que era necesario fundar una institución de largo trayecto y al abrigo" de las influencias políticas, y ese fue el germen de la fundación de la Abadía, que sin él, ha subrayado, "no existiría".

Su sucesor, Carlos Aladro, ha recordado, muy emocionado cómo ha llegado a tener el "extraordinario e inesperado privilegio" de que Gómez, del que fue durante seis años su ayudante de dirección, le llamara para proponerle que le sustituyera al frente de la sala, que celebrará su cuarto de siglo con 25 días de actividades con las que "levantar el vuelo".

El legado de "compromiso en la búsqueda de la verdad, la belleza, la poesía y la felicidad colectiva" de Gómez solo puede agradecerse, ha dicho, perseverando en el desafío de "preservar y transformar" lo hecho hasta ahora y seguir haciendo "el bien a los demás".

El periodista y académico Juan Luis Cebrián apadrinó junto a Emilio Lledó a Gómez para entrar en la RAE y en su intervención ha recordado que en los debates sobre la candidatura del actor se argumentaba en su contra que no tenía "obra".

"Lledó y yo tuvimos que explicar que era el que más obra tenía. Por fin, la oralidad entraba en la Academia. Es una maravilla ser tu amigo. Has sido el señor de la palabra y lo eres en la Academia y fuera", ha añadido.

Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), ha destacado que Gómez es, "ante todo, un actor" y que ha llegado a ser académico "como cómico", intérprete en la Abadía de títulos como "Informe para una academia", "Play Strindberg", "El principito", "Azaña", "La Celestina" o "Unamuno".

"Pero José Luis, buscador de verdad, no se limitó a levantar un edificio, logró cambiar el paisaje escénico español", ha asegurado Homar ante un auditorio en el que estaban Carlos Hipólito, Ana Belén, Emilio Gutiérrez Caba y Lluis Pasqual, entre otros.

Uno de sus alumnos, el actor Ernesto Arias ha recordado que como maestro era "implacable", "riguroso, exigente y directo" y ha afirmado que su empeño en revitalizar la escena a través del actor ha sido su "más valiosa y esencial" aportación al teatro.

Entre las decenas de personas que a través de grabaciones le han dado las gracias destacan Pedro Almodóvar, Declan Donnellan, Julia Gutiérrez Caba, Luis García Montero, Andrés Lima, Alex Rigola, Ernesto Caballero, Aitana Sánchez Gijón, Krystian Lupa, Alfredo Sanzol.

Gómez volverá a escuchar la campanilla que durante 25 años ha anunciado el inicio de la función, y que esta noche ha tocado la antigua jefa de sala Gloria Navarro, el próximo 15 de febrero cuando estrene allí "Cantar de mio Cid".