José Luis Puche, primer español que expone en la galería Merkur de Estambul

El artista José Luis Puche será el primer creador español que inaugurará una exposición individual en la galería Merkur de Estambul (Turquía), con una muestra titulada "The rivals of the sea" ("Los rivales del mar") en la que colgará siete nuevas obras.

La inauguración se celebrará el 1 de noviembre y supondrá para Puche la cuarta exposición individual de este año, ha explicado a Efe el artista, que este fin de semana ha ultimado una de las piezas que se podrán ver en Estambul.

Estas siete obras, cuatro de ellas en gran formato de 2x1,53 metros y las tres restantes en formato mediano de 76x56 centímetros, mantienen a la música como hilo conductor, y en ellas Puche concibe el dibujo "como un acontecimiento en sí en el que el espectador debe ser parte activa".

El artista malagueño apuesta en esta exposición, que permanecerá instalada hasta el 1 de diciembre, por su técnica habitual de carbón graso y pastel graso sobre papel Saunders Waterford.

El contacto con la galería Merkur se fraguó en la inauguración de la exposición de Puche en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga el pasado mayo, titulada "Como nieve que baila".

También en noviembre, Puche participará en Valencia en un homenaje al Equipo Crónica y, ya en 2019, disfrutará durante un mes de una beca de residencia en Estocolmo (Suecia) e inaugurará, en una fecha por concretar entre abril y mayo, una exposición en Los Ángeles (EEUU).