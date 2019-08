La directora Josefina Molina, Premio Nacional de Cinematografía 2019

La directora de cine Josefina Molina (Córdoba, 1936) ha sido distinguida este viernes con el Premio Nacional de Cinematografía 2019, que reconoce la carrera de un profesional del séptimo arte en cualquiera de sus facetas.

El jurado ha destacado que Molina es un "referente de varias generaciones de cineastas presentes y futuras subsanando una deuda histórica con su carrera. Su mirada libre y sin prejuicio ha sido esencial para comprender la situación de la mujer en los años de la Transición y la consolidación de la democracia".

Entre la filmografía de Molina se encuentran obras tan destacadas como Función de noche (1981) o Esquilache (1988), en la que contaba con intérpretes de la talla de Fernando Fernán Gómez o Concha Velasco. Además, en 1969 se convirtió en la primera mujer en obtener el título de directora/realizadora en la Escuela Oficial de Cine, creada en 1947 durante la dictadura franquista. Tuvieron que pasar 22 años para que una cineasta saliera de esta institución.

Josefina Molina intentó hacer del cine un lugar más inclusivo mediante la creación de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales), que fundó en 2006 junto a otras cineastas como Inés París, Chus Gutiérrez, Icíar Bollaín o Isabel Coixet. Por este y otros méritos en 2011 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le concedió el premio Goya de Honor, un galardón que no pudo recoger en persona. "Lo agradezco muchísimo, y, aunque a mí estas cosas me abruman, me he puesto muy contenta. Es un honor muy grande que los compañeros se fijen en ti", declaró momentos después de conocer la noticia.

Dotado con 30.000 euros el Premio Nacional de Cinematografía ha recaído en la última edición en la productora Esther García, y también lo tienen los actores Antonio Banderas y Ángela Molina y los directores Fernando Trueba o Juan Antonio Bayona, entre otros.