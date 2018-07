Juan Carlos Molina, líder de Ñu: Hay que tocar todos los días, no hay más secreto

José Carlos Molina, líder y fundador de la mítica banda Ñu, de hard rock y heavy metal, es consciente de que para tener una carrera de más de 40 años es necesario "tocar todos los días", pese a que reconoce que en España "nunca es buen momento para hacer buena música".

Considerado como la historia viva del rock español y uno de los personajes más emblemáticos dentro del género, José Carlos Molina (Madrid, 1955) ha reconocido, en una entrevista con Efe, que para ser uno de los más longevos en cuanto al desarrollo de su carrera musical "es muy importante cuidarte un poco, hacer deporte, no a las drogas y tocar todos los días, aunque sea la guitarra o la flauta, es decir, estar siempre liado".

También ha estimado fundamental saber tocar para 10.000 personas o para 100: "La gente cambia, no es rockera toda la vida ni tampoco heavy toda la vida, por lo que debes tener un abanico de música para poder entretener, es decir, si a alguien no le gusta una canción que le guste otra, siempre dentro de un estilo, aunque hay gente a la que no le hace falta".

"A mí me ha dado por muchos tipos de música, pero con eso no llega el éxito ya que si lo hubiera alcanzado no habría tocado tantos palos", ha reconocido el rockero, para añadir que, "si no tienes el éxito que te gustaría empiezas a investigar dentro de ti mismo y amplías arreglos musicales y ahí también el músico puede avanzar".

Cerca de medio siglo al frente del grupo Ñu, creado en 1974, ha recordado sus inicios con "dos cassettes" y luego la tecnología llevó a los cambios.

"Ahora te lo dan todo pero pierdes la imaginación del principio cuando no tenías nada", ha comentado a Efe.

José Carlos Molina ha lamentado la situación musical en nuestro país y ha afirmado que "nunca ha sido buen momento en este país para hacer buena música pero con esta especie de lotería algún grupo o artista triunfa. El rock español suena muy bien pero los ingleses no nos quieren".

Y ha concretado: "Es un mal país para hacer música porque traemos gente de fuera para llevarse la pasta, pero nosotros no tenemos la oportunidad de ir a otros países y eso me altera bastante. Esto pasa porque la gente no es combativa, aunque ya me he acostumbrado".

Preguntado sobre cuánta cuerda le queda aún en este panorama dice que "no lo sabe", pero espera "poder gastar el dinero que piensa que va a ganar".

Y lanza un consejo: "No todo es la música que nos gusta a nosotros y la música que les gusta a ellos porque todas las músicas están bien, hay que respetar los gustos y procurar escuchar lo que no hemos podido escuchar antes y ahora sí podemos hacerlo con la tecnología. Que no escuchen mis canciones de siempre como 'El flautista' o 'Ella' sino que escuchen otras canciones que no conocen y que son mejores que las que conocen".

De su primera visita a Ceuta, donde esta noche ofrecerá un concierto junto al grupo local Hellixirm, ha reconocido que no sabía que en esta ciudad "hubiera gente que le gustara este tipo de música, por lo que ha sido una sorpresa y me ha gustado mucho".

Rafael Peña