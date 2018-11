Juan Echanove: "Apoyo con mi vida que Dani Mateo no sea juzgado"

A Juan Echanove le parece de "una injusticia manifiesta" que el humorista Dani Mateo sea investigado en un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España: "No soy de ese tipo de espectáculo, pero yo apoyo con mi vida que Dani mateo no sea juzgado y no sea enviado a prisión por hacer un chiste", ha asegurado.

Echanove, que ha mostrado su apoyo a Mateo durante una rueda de prensa con motivo del estreno teatral de "Rojo" en Madrid, ha reflexionado sobre la libertad de creación, que, cree "está amenazada en España".

"Hemos abierto la puerta a la autocensura y esa puerta es muy difícil de cerrar. La censura es una situación frente a la que se puede luchar, pero si la censura se la aplica uno a sí mismo, el nivel creativo es posible que sea menor de lo deseado", ha subrayado el actor, convencido de que la investigación a Mateo es "injusta".

El cómico se negó a declarar ayer ante el juez por sonarse la nariz con la bandera de España en una escena del programa "El Intermedio", que le había citado como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades y un delito de odio tras una denuncia de la organización Alternativa Sindical de Policía.

"Parece ser que el objeto de chiste es la bandera, pero yo veo cosas que se hacen con la bandera y que hacen los políticos, de uno y otros lados, y creo que sí deberían estar en prisión", ha añadido Echanove, que lamenta que hoy día no se pueda "hacer nada porque te pueden meter en la cárcel".