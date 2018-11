Juan Mayorga: "Me emociono cada vez que leo 'Tres hermanas'"

El dramaturgo y director teatral Juan Mayorga reivindicó hoy la influencia del teatro ruso en el español durante una visita a Moscú con ocasión de la publicación y la puesta en escena en esta ciudad de "El cartógrafo", una de sus piezas más conocidas.

"Me sigo emocionando cada vez que veo 'Tres hermanas' o incluso cada vez que leo 'Tres hermanas' y hasta podría decir que cada vez que pienso en la obra de (Antón) Chéjov", dijo Mayorga en una entrevista con Efe en la que es su primera visita a este país.

El autor madrileño, considerado como el dramaturgo español de mayor proyección internacional, se declaró un gran admirador de la tradición teatral rusa.

"Amo el teatro de (Mijaíl) Bulgákov y de Chéjov", señaló al tiempo que precisó que éste último "es magistral porque fue capaz de hablar a cada espectador al oído".

"Chéjov no me conocía, no conocía al espectador que soy y sin embargo estaba escribiendo para mí", explicó el creador, que tiene publicadas cerca de cuarenta obras.

En este sentido, se mostró convencido de que "el teatro ruso ha tenido una enorme influencia sobre el español" y aseguró que "ha habido puestas en escena formidables de las que hemos aprendido mucho".

Mayorga, quien llegó a Rusia invitado por el Instituto de Cervantes de Moscú, se mostró muy contento con la visita y recordó que la capital rusa aparece en cuatro de sus obras.

"Centralmente, en 'Cartas de amor a Stalin' y también de forma relevante en 'Reikiavik', 'La tortuga de Darwin' y 'El cartógrafo' que es la obra que se va a estrenar esta noche", precisó.

En relación con la adaptación rusa de "El cartógrafo", que corre a cargo del Teatro ATX y el realizador Iván Verjovíj, Mayorga adelantó que tiene "absoluta confianza" en el trabajo de los anfitriones.

"Voy a asistir por primera vez a una puesta en escena distinta a la que yo firmé, pero no vengo con animo de juzgar nada, vengo con ánimo de ser sorprendido y de ver qué es lo que otros creadores, a los que ya inmediatamente respeto, han encontrado en mi obra", aseguró.

Agregó asimismo que también será la primera vez que escuche 'El cartógrafo' en una lengua distinta al castellano.

Mayorga, quien hasta ahora ha dirigido cinco de sus obras - la última de ellas, "El mago", se estrenó en Madrid la semana pasada - aseguró que no piensa que sus representaciones sean automáticamente las ideales.

Porque, explicó, puede ocurrir que "otros directores, y desde luego, otro actores, encuentren luces y sombras en los personajes" que él no entrevió.

Mayorga insistió en que la visita a Rusia es "muy importante" para él debido las alusiones recurrentes a esta ciudad en su obra y aseguró que parte de su corazón se quedará aquí.

El dramaturgo, quien presentaba hoy 'El cartógrafo' en la XX Feria de Libros NON/Fiction de Moscú, aprovechó para encumbrar a la traductora de 'El cartógrafo' al ruso, la conocida filóloga e hispanista rusa Natalia Malinóvskaya para la que no escatimó en elogios.

Con todo, agregó que tiene en mente nuevos proyectos y aparte de "cuidar" los montajes de 'El mago' e 'Intensamente azules' está escribiendo una obra que se llama 'La gran cacería'.