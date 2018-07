"Juego de Tronos" regresa a lo grande a los Emmy con 22 nominaciones

Los dragones y la fantasía épica de "Juego de tronos" regresarán a lo grande a los Emmy ya que, tras un año de ausencia de estos premios, la superproducción de HBO obtuvo hoy 22 nominaciones con las que espera ampliar su récord de la serie más reconocida en la historia de estos reconocimientos.

La Academia de la Televisión anunció hoy desde Los Ángeles los candidatos para la 70 edición de los Emmy, que se celebrará el 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana y en la que "Westworld" y "El cuento de la criada" figuran también como aspirantes destacadas con 21 y 20 candidaturas, respectivamente.

Después de ganar el premio a la mejor serie dramática dos años consecutivos y de convertirse en la más premiada en la andadura de estos reconocimientos, con 38 estatuillas, "Juego de tronos" se ausentó en 2017 de los Emmy ya que, por el retraso de su séptima temporada, no llegó a tiempo para inscribirse.

Sin embargo, pocos dudaban de que "Juego de tronos", probablemente la producción más ambiciosa y espectacular de la historia de la pequeña pantalla, volvería con paso firme a los Emmy, donde competirá en el apartado de mejor serie dramática con "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "El cuento de la criada", que fue la ganadora en 2017.

Sin candidatos en las principales categorías de interpretación, "Juego de tronos" sí contará con Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage como nominados a mejor actor secundario en un drama y con Lena Headey como aspirante a mejor actriz de reparto.

Al margen de "Juego de tornos", la plataforma digital Netflix fue el otro gran nombre de las nominaciones de los Emmy ya que, con 112 candidaturas en total, superó a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo estadounidense, pero que este año obtuvo 108 menciones.

En cuanto a la mejor serie de comedia, después de tres años de dominio de "Veep", las aspirantes serán "Atlanta", "Barry", "black-ish", "Curb Your Enthusiasm", "GLOW", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Silicon Valley" y "Unbreakable Kimmy Schmidt".

La distopía machista de "El cuento de la criada", un fenómeno televisivo que llegó en el momento ideal con la rebelión feminista en contra del acoso en Hollywood como telón de fondo, podría ver cómo su protagonista Elisabeth Moss repite la estatuilla a mejor actriz dramática.

Para ello tendrá que derrotar a Claire Foy ("The Crown"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"); Keri Russell ("The Americans"); Evan Rachel Wood ("Westworld") y Sandra Oh ("Killing Eve"), que se convirtió en la primera actriz de origen asiático en ser nominada en esta categoría.

Otro que podría salir por segundo año consecutivo como ganador es Sterling K. Brown ("This is Us"), que en el apartado de mejor actor dramático se verá las caras con su compañero en "This is Us" Milo Ventimiglia así como con Jason Bateman ("Ozark"); Ed Harris y Jeffrey Wright (ambos por "Westworld") y Matthew Ryhs ("The Americans").

Donald Glover, sobresaliente en la actuación pero también como cantante bajo el alias Childish Gambino, podría repetir su victoria como mejor actor cómico si se impone a Anthony Anderson ("black-ish"); Ted Danson ("The Good Place"); Larry David ("Curb Your Enthusiasm"); Bill Hader ("Barry") y William H. Macy ("Shameless").

Y el Emmy a la mejor actriz cómica se resolverá entre Pamela Adlon ("Better Things"); Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"); Allison Janney ("Mom"); Issa Rae ("Insecure"); Tracee Ellis Ross ("black-ish") y Lily Tomlin ("Grace and Frankie").

Asimismo, el Emmy a la mejor serie limitada se decidirá entre "The Alienist", "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace", "Godless", "Patrick Melrose" y "Genius: Picasso".

Esta producción sobre el pintor Pablo Picasso permitirá que Antonio Banderas sea candidato al Emmy a mejor actor de una serie limitada o película televisiva.

Penélope Cruz podría llevarse el galardón a mejor actriz secundaria de serie limitada o filme televisiva por "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace", por la que también están nominados, como actores de reparto, el venezolano Édgar Ramírez y el puertorriqueño Ricky Martin.

Ramírez y Martin se enfrentarán al colombiano John Leguizamo ("Waco"), mientras que Alexis Bledel, artista estadounidense cuya familia tiene raíces en Argentina y México, optará al Emmy a mejor actriz secundaria de un drama por "El cuento de la criada".

Las nominaciones dejaron algunas ausencias notables como la falta de candidaturas a mejor comedia para "Modern Family", "Will & Grace" o "Roseanne".

Tampoco se coló como mejor drama "Orange is the New Black", mientras que el regreso de "Twin Peaks", del director David Lynch, no será aspirante a mejor serie limitada.

Por el contrario, el chef y presentador Anthony Bourdain, que se suicidó el pasado 8 de junio, obtuvo una nominación póstuma a mejor serie o especial de información por "Anthony Bourdain: Parts Unknown", en la que fue presentador y productor ejecutivo.