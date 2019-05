"Juego de tronos" devuelve el interés por la saga literaria de R.R. Martin

El tirón de la serie "Juego de Tronos" ha dado una nueva vida a la saga de George R.R. Martin que se sitúa entre los libros de ficción más vendidos en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, mientras que Isabel Allende triunfa con su "Largo pélado de mar" en Argentina y Colombia.

No hay tanta unanimidad en la no ficción, donde se apuesta más por los autores locales y por temas como la salud, aunque Michelle Obama y sus memorias aún resiste en las listas.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Kaffee und Zigaretten" - Ferdinand von Schirach (Luchterhand)

2.- "Menu surprise" - Martin Walker (Diogenes)

3.- "Die ewigen Toten" - Simon Beckett (Wunderlich)

4.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin)

No ficción:

1.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann)

2.- "Wolfszeit" - Harald Jähner (Rowohlt, Berlin)

3.- "Die große Heuchelei" - Jürgen Todenhöfer (Propyläen)

4.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción

1.-"Largo Pétalo de Mar" - Isabel Allende (Sudamericana)

2.- "Dime, ¿Quién es como Dios?" - Florencia Bonelli (Suma de letras)

3.- "Mister" - E.L. James (Grijalbo)

4.- "Fuego y Sangre" - George R.R. Martin (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "Sinceramente" - Cristina Fernández de Kirchner (Sudamericana)

2.- "Equilibrio" - Daniel Pérez Rosetti (Planeta)

3.- "Recuerdos que mienten un poco" - Indio Solari (Sudamericana)

4.- "La libertad de ser quien soy", de Pilar Sordo (Planeta)

Fuente Tematika.com/Yenny El Ateneo.

BRASIL

Ficción:

1.- "A Garota do Lago" - Charlie Donlea (Faro Editorial).

2.- "Fogo & Sangue" - George R. R. Martin (Suma de Letras).

3.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante).

4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras).

No ficción:

1.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "Uma Breve História do Tempo" - Stephen Hawking (Intrínseca).

3.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).

4.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende - (Penguin Random House).

2.- "Memorias de un hijueputa" - Fernando Vallejo - (Penguin Random House).

3.- "Algún día hoy" - Ángela Becerra - (Planeta).

4.- "Akelarre" - Mario Mendoza - (Planeta).

No ficción:

1.- "El milagro metabólico" - Carlos Jaramillo - (Planeta).

2.- "Siquiera tenemos palabras" - Alejandro Gaviria - (Planeta).

3.- "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House).

4.- "La batalla por la paz" - Juan Manuel Santos - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Recordar contraseña" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).

2.- "Lo mejor de ir es volver" - Albert Espinosa (Grijalbo).

3.- "Juego de Tronos (Saga Canción de Hielo y Fuego 1)" - George R.R. Martin (Gigamesh).

4.- "Choque de reyes (Saga Canción de Hielo y Fuego 2)" - George R.R. Martin (Gigamesh).

No ficción:

1.- "Come comida real (Movimientos realfooding)" - Carlos Ríos (Paidós).

2.- "Una historia de España" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).

3.- "Mala mujer: La revolución que te hará libre" - Noemi Casquet (Lunwerg).

4.- "Cómo hacer que te pasen cosas" - Marian Rojas (Espasa Libros).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons)

2.- "A Game of Thrones" - George R. R. Martin (Bantam)

3.- "A Game of Thrones 5-Book Boxed Set" - George R. R. Martin (Bantam)

4.- "Thin Air" - Lisa Gray (Thomas & Mercer)

No ficción:

1.- "Unfreedom of the Press" - Mark R. Levin (Threshold Editions)

2.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

3.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)

4.- Make Your Bed - William H. McRaven (Grand Central Publishing)

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Ghost in love" - Marc Levy (Robert Laffont/Versilio)

2.- "La vie secrète des écrivains" - Guillaume Musso (Calmann-levy)

3.- "La disparition de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Fallois)

4.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Lgf)

No ficción:

1.- "L'Humanité en péril; virons de bord, toute!" - Fred Vargas (Flammarion)

2.- "Changer l'Europe, c'est possible!" - Collectif (Points)

3.- "La nuit, j'écrirai des soleils" - Boris Cyrulnik (Odile Jacob)

4.- "Les quatre accords toltèques; La voie de la liberté personnelle" - Miguel Ruiz (Jouvence)

Fuente: Edistat.

ITALIA Ficción:

1.- "Aria" - Marzia Sicignano (Mondadori).

2.- "Nella Notte" - Concita De Gregorio (Feltrinelli).

3.- "Lena e la tempesta" - Alessia Gazzola (Garzanti).

4.- "Km 123" - Andrea Camilleri (Mondadori)

No Ficción:

1.- "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio" - Chiara Giannini (Alteforte).

2.- "In mare non esistono taxi" - Roberto Saviano (Contrasto).

3.- "Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te di" - de los youtubers "Me Contro Te" (Electa Junior).

4.- "Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo" - Francesco Filippi (Bollati Boringhieri).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO Ficción:

1.- "Ladrón de esperanzas" - Francisco Martin Moreno (Alfaguara).

2.- "Sí, si es contigo" - Calle y Poche (Montena).

3.- "Romeo y Julieta" - William Shakespeare (Signet Book).

4.- "Los compas y el diamantito legendario" - Timba VK (Martínez Roca).

No ficción:

1.- "El hombre en busca de sentido" - Viktor E. Frankl (Herder).

2.- "Juntos hicimos historia" - Tatiana Clouthier (Grijalbo).

3.- El sutil arte de que te importe un carajo" - Mark Manson (Harpercollins).

4.- "El poder de ahora: Una guía para la iluminación espiritual" - Eckhart Tolle (Grijalbo Mondadori).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL Ficción:

1.- "Lazarus" - Lars Kepler (Porto Editora).

2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Alfaguara Portugal).

3.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença).

4.- "Stranger Things - Mentes Inquietas" - Gwenda Bond (Edições Gailivro).

No ficción:

1.- "Fátima" - Fátima Lopes (Manuscrito Editora).

2.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego).

3.- "Adolescer é fácil, #só que não!" - Catarina Furtado (Porto Editora).

4.- "Se Sentes, Não Hesites" - Manuel Clemente (Alma dos Livros).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Dead at First Sight" - Peter James (Macmillan)

2.- "Cari Mora" - Thomas Harris (Wm Heinemann)

3.- "Blessing in Disguise" - Danielle Steel (Macmillan)

4.- "The Doll Factory" - Elizabeth Macneal (Picador)

No ficción

1.- "Hinch Yourself Happy" - Mrs Hinch (M Joseph)

2.- "The Book You Wish Your Parents Had Read" - Philippa Perry (Penguin Life)

3.- "Underland" - Robert Macfarlane (H Hamilton)

4.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking)

Fuente: The Sunday Times.