Julia Navarro defiende que la transición española fue "un éxito colectivo"

La escritora Julia Navarro defendió que la transición española hacia la democracia fue "un éxito colectivo, porque la hicieron los ciudadanos", fueron ellos quienes le dieron ese impulso a los políticos de entonces y les dijeron lo que querían para el futuro de su país.

En entrevista con Efe en Miami (EEUU), en cuya 36 Feria del Libro presentó su más reciente novela "Tú no matarás" (Plaza & Janés), la autora señaló además que en la España actual "afortunadamente" no quedan vestigios de ese "pasado terrible" que fue el franquismo.

"España es un país tan democrático como el que más", señaló la madrileña.

La autora reconoció el "coste emocional" que le supuso sumergirse en la escritura de su última ficción, una colosal obra de casi mil páginas y en la que hizo un viaje atrás, a la España de los años 40, la de sus abuelos.

"Tenía la sensación que me sumergía en una película en blanco y negro, tenía la sensación de que se había nublado mi mirada. Eran unos años terribles, el Madrid de la miseria" y en los que "España perdió su futuro", reconoció.

"Tú no matarás" es, como el conjunto de su obra, una novela de personajes a través de los cuales reflexiona sobre "el peso de la conciencia" y sobre el ser humano, "el último gran misterio que existe", dijo.

La narración sigue a tres amigos que huyen hacia el exilio tras la Guerra Civil española (1936-1939), entre ellos Catalina, marcada con el estigma de ser madre soltera, y de esta manera aborda una historia sobre lo que supuso ese periodo a la gente común y corriente.

"Uno no elige el tiempo que le ha tocado vivir", reflexionó la escritora.

Una autora de masas, cuyas publicaciones son éxitos editoriales y que acude cada vez que puede a los clubes de lectura a la que es invitada, Navarro no obstante nunca da "una batalla por ganada" y recalcó que en cada libro "te la juegas" y es empezar de cero.

"Escribir es un trabajo", afirmó, que como tal le exige rutinas diarias de al menos ocho horas cuando está elaborando una nueva narración, sin importar si es verano o hay festivos de por medio.

Y si escribir implica dedicación, leer es "absolutamente necesario", porque ese viaje que constituye lanzarse a las páginas de un libro ofrece "herramientas para la reflexión, para el conocimiento", manifestó.

En la actualidad "percibo que quizás la gente tiene menos paciencia para leer, la gente prefiere el entretenimiento del mundo visual", lo cual "es una tragedia", dijo.

Además de que la lectura y las nuevas tecnologías son "absolutamente compatibles", la madrileña destacó que las letras, las artes y las humanidades "son las herramientas para que seamos ciudadanos críticos, nos ayudan a entender la vida".

De poco interés en que sus novelas sean llevadas a las pantallas, la autora accedió sin embargo a que "Dime quién soy" (2011) sea adaptada al formato de serie de televisión, que se está grabando en la actualidad y es protagonizada por su compatriota Irene Escolar, una elección que fue un empeño personal de la escritora.

"Afortunadamente me hicieron caso, es una gran actriz, la mas importante de su generación. Es una actriz fantástica y total", dijo.

La gestación de la serie, que es producida por Movistar Plus, ha sido un proceso complicado, que reconoce le ha supuesto "muchísimas peleas" con el equipo de guionistas, pero señala que lo que ha podido visionar hasta ahora "tiene buena pinta".

"Hasta que no vea la serie entera no diré la ultima palabra", zanjó, para luego insistir en que "no es algo que busque y quiera" el que sus obras sean llevadas al mundo audiovisual.

Es en esencia una escritora, recalcó, que a través de sus narraciones busca que sus lectores viajen "al fondo de la naturaleza humana".

Lorenzo Castro E.