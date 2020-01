"Just Dance", diez años de baile desenfrenado

Diez años, 70 millones de copias y 120 millones de jugadores; el videojuego "Just Dance" cumple una década y lo hace en la cumbre del éxito: "Es un juego hecho a conciencia, pero sin tomarnos demasiado en serio", asegura Damien Pousse, director creativo de la última entrega.

"Just Dance" es la prueba de que frente al estereotipo que impera en el sector, hay vida más allá de los videojuegos de disparos cargados de testosterona. También los hay sencillos, cuyo objetivo es la pura diversión y que consiguen reunir frente a la pantalla a un público familiar.

El éxito de este videojuego que ahora cumple una década fue inesperado incluso para el propio Ubisoft, el estudio que lo lanzó en 2009, como reconoció recientemente el presidente de la compañía, Yves Guillemont.

El primer título no tuvo excelentes críticas pero al público le encantó y tras una treintena de entregas, lo ha encumbrado hasta donde está hoy: ha vendido más de 70 millones de copias vendidas y tiene 120 millones de jugadores en todo el mundo.

"En 10 años nos hemos convertido en la serie de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos", declara a Efe Poussin, quien ha dirigido la parte creativa del proyecto desde el primer lanzamiento y también la última de sus entregas, "Just Dance 2020".

PREGUNTA - Lleva en la serie desde sus orígenes. ¿Cómo ha evolucionado el juego estos años? ¿Qué es lo que hace diferente a este nuevo título?

RESPUESTA - Acabamos de celebrar nuestro décimo aniversario y, aunque su jugabilidad básica sigue siendo la misma, ha evolucionado mucho, también a nivel gráfico. Cada nuevo juego llega siempre con nuevas características y 40 canciones nuevas.

En general, hemos conseguido aportar personajes más modernos, con nuevos diseños, nueva estética y estilos de baile, pero manteniendo en todo momento la mentalidad original, es decir, creando una experiencia muy accesible y disfrutable para todos. "Just Dance" es un juego divertido hecho a conciencia, pero sin tomarnos demasiado en serio.

P - ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de crear "Just Dance 2020"?

R - Una de las cosas más complicadas es encontrar la selección musical más adecuada, porque es la base de nuestra experiencia. Se trata de conseguir un buen equilibrio entre los éxitos del momento, los clásicos más conocidos y queridos, y las sorpresas. La clave es ofrecer siempre una gran diversidad de estilos y experiencias, para que todo el mundo pueda disfrutar del juego.

P - ¿Cómo es el proceso de selección de las canciones de cada título?

R - Consiste en encontrar un equilibrio entre los éxitos de las listas, los clásicos más conocidos y queridos, y también las sorpresas -este año han incluido "Con Altura" de Rosalía.

P - ¿Cuál es la clave del éxito de un juego tan popular como "Just Dance"? ¿No resulta difícil dar con algo nuevo que siga atrayendo a tanta gente cada año? ¿No obliga en algún modo a bajar el nivel del producto?

R - "Just Dance" ocupa un lugar muy concreto dentro de la industria, porque es el único que aporta a sus jugadores endorfinas y no adrenalina. Cuando juegas a "Just Dance" te sientes bien contigo mismo y con los demás, porque el baile, la experiencia básica de nuestro juego, consiste en crear un vínculo y sentirte bien con tu cuerpo.

Los equipos de producción se esfuerzan cada año para ofrecer a nuestra gran comunidad de jugadores el mejor juego de la historia, así que es justo lo contrario, de bajar el nivel de calidad nada de nada. Lo damos absolutamente todo para poder ofrecer el mejor juego posible cada año.

P - ¿Cómo se desarrollan las coreografías?

R - Una vez elegida una canción, el equipo creativo se centra en un concepto único que encaje con la música y la atmósfera que la rodea, y eso incluye la coreografía, el diseño de personajes, el fondo y los efectos visuales. Hablando de las coreografías específicamente, trabajamos con coreógrafos y bailarines que seleccionamos dependiendo de su estilo de baile y su habilidad a la hora de interpretar a cada personaje.

P - ¿Cuál es el perfil del jugador medio? ¿Podríamos decir que "Just Dance" reúne a todo tipo de público?

R - El rango de edad y perfil general de nuestros jugadores es muy amplio, porque es un título para todo el mundo. "Just Dance" se creó originalmente para Nintendo Wii hace 10 años, así que está claro que primero logramos seducir a un público familiar y adolescente, como lo hizo la propia Wii. Desde entonces hemos llegado a mucha más gente, acogiendo a jugadores con edades que van de los 3 a los 90 años.

P - "Just Dance" se usa en entornos hospitalarios para rehabilitación. ¿Conoce experiencias similares?

R - "Just Dance" anima a las personas a moverse y a ser positivos. Es sin lugar a dudas el compañero perfecto para una buena salud mental y física, así que no nos sorprende (y desde luego nos alegra) que se use en las terapias de los hospitales. Las escuelas también usan "Just Dance" para ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades sociales y físicas a una edad temprana, al mismo tiempo que realizan una actividad divertida.

P - Wii ha sido y es muy importante para "Just Dance". ¿Qué papel cree que juegan nuevas plataformas como Stadia o Switch?

R - Nuestro objetivo ha sido siempre hacer el juego más accesible de la industria. Por eso nos hemos esforzado cada año en desarrollar "Just Dance" para casi todas las plataformas. Algunas de ellas como Switch y Stadia estaban claras desde el primer momento, porque ese ha sido como digo uno de nuestros objetivos.

- Lleva en la franquicia desde el principio. ¿Cuál es su canción favorita del juego? ¿Hay algún título que le guste especialmente?

Trabajar en Just Dance durante 10 años ha aniquilado literalmente cualquier atisbo de gusto musical en mí. A día de hoy puedo disfrutar de la música pop tanto como del reguetón o el cancán francés.

Me encanta "Vodovorot" en Just Dance 2020, por esa rutina de baile tan potente y alocada. La verdad es que no puedo elegir entre todas las canciones de Just Dance, pero creo que hemos pulido "Just Dance 2020" más de lo que lo habíamos hecho hasta ahora.

