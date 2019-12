Justin Bieber anuncia su primer disco en cuatro años y nueva gira

El cantante canadiense Justin Bieber dio este martes un gran regalo de Navidad a sus fans al anunciar en un video su primer disco en cuatro años y las fechas de la gira que dará en 2020 por Estados Unidos y Canadá.

Bieber, de 25 años, también dio un adelanto de su nuevo sencillo "Yummy", que aseguró saldrá al mercado el próximo 3 de enero.

"Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores y todas las cosas por las que he pasado", comenzó diciendo el artista en un video que subió el día de Nochebuena a su cuenta de YouTube.

La canción es la primera entrega de su próximo álbum, cuyo nombre no dio a conocer, y marca su regreso completo a la música desde 2015, cuando suspendió inesperadamente su gira "Purpose World Tour".

Con un gorro de lana azul claro, pantalones holgados con bolsillos al estilo carpintero y su típica chaqueta con capucha, Bieber afirma en el video que "siento que este disco es diferente de todos los demás álbumes, por la etapa en la que estoy en mi vida", en referencia a sus cuatro producciones anteriores "My World 2.0" (2010), "Under The Mistletoe" (2011), "Believe" (2012) y "Purpose (2015).

Entre esos cambios en su vida está su separación final de su colega Selena Gómez, la que fue su pareja intermitente por una década, y su matrimonio en 2018 con la modelo de ascendencia estadounidense y brasileña Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber.

"Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él quiere que yo esté", dijo en la grabación el cantante, quien en los últimos meses ha revelado sus batallas contra la adicción y la depresión.

En un ensayo publicado a principios de año, Bieber se describió como "la persona más odiada del mundo".

En cuanto a la gira, que incluye cerca de un centenar de ciudades, el artista aseguró estar muy emocionado de interpretar el álbum durante su transcurso.

"Todos tenemos historias diferentes, yo estoy emocionado de compartir la mía. Es la música que más amo de todo lo que he hecho", aseguró.

Aunque desde 2015 Bieber había hecho varias colaboraciones, entre las que se incluye el remix de "Despacito" en 2017, "Yummy" es su primera canción en solo desde 2015.