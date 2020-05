El heredero Justin Timberlake se llama Sergio Jr. y es hijo de mexicanos

El heredero de Justin Timberlake se llama Sergio Jr., es hijo de mexicanos y, según contó en una entrevista con Efe, trabajar con el mánager de legendario artista le ha hecho creer en sí mismo y le ha convencido de que el futuro de la música en EE.UU. "se baila con las caderas y se canta en inglés y en español".

"En el mundo de la música todos saben quién es Johnny Wright y como ha creado a grandes artistas. El que se haya fijado en mí para trabajar con él me ha convencido que lo mío es esto. No solo la música, sino la música con el sello latino, que es lo mío", indicó el cantautor de 19 años desde la casa que comparte con sus padres en las afueras de la ciudad estadounidense de San Francisco.

"Siempre soñé con un mánager que me abriera puertas para cumplir los sueños y es justamente lo que me está pasando", afirmó.

Bajo ese paraguas, Sergio Jr. se está estrenando este mayo como solista. El viernes pasado lanzó al mercado su primer sencillo titulado "No es fácil", una canción bailable con interpretación de balada. Mientras que la música combina el dembow del reguetón con la base rítmica de la cumbia, la letra es romántica y bilingüe.

"Representa exactamente quien soy yo", aseguró desde su habitación, que redecoró con su hermano y la novia de este durante la cuarentena, siguiendo la tendencia de pintar las paredes con figuras geométricas bicolores que abunda en TikTok.

"Yo soy un joven como cualquier otro. Quizá la diferencia es que me llegó a temprana edad la seguridad de saber lo que quiero", reconoció.

EL OJO DE JOHNNY WRIGHT

Echando la vista atrás, el artista confesó que su sueño infantil era ser futbolista, algo que lo identifica con Maluma, uno de sus ídolos musicales.

Durante una pausa obligada por una lesión, unos amigos le invitaron a incorporarse a una banda musical que estaban formando y el amor por la música le hizo olvidarse de la pelota.

"Fue como magia. Supe de inmediato que eso era lo mío", recordó.

La misma dedicación que lo tenía entrenando casi todos los días, se la puso a aprender a tocar instrumentos y a entrenar su voz. Así pasó buena parte de 2017 compitiendo en el reality "Boy Band" de ABC, que terminó ganando para formar parte del grupo "In Real Life".

De inmediato firmaron un contrato con Wright, famoso por su trabajo con grupos juveniles como New Kids On the Block, NSYNC, Backstreet Boys, los Jonas Brothers y hasta Menudo.

Estuvieron bajo su tutela por dos años y medio hasta este enero, cuando anunciaron su separación.

El "hacedor de estrellas" ya le había puesto el ojo a Sergio Jr. y en tres meses no solo le había organizado la producción de media docena de sus canciones sino que hasta le había presentado a Justin Timberlake, a quien aún tiene en su empresa de manejo de artistas y que el joven tiene como norte y "una guía".

Wright tiene mucha fe en Sergio Jr., pues en de declaraciones a Efe a propósito de la entrevista de su representado, el manager contó que cuando comenzaron a trabajar en "In Real Life" le impresionó su "ética de trabajo y su empeño para perfeccionar el talento que Dios le dio".

"Estoy muy emocionado con la música que está creando, como fluyen sus letras y su dedicación con crear un sonido que represente sus raíces", dijo.

"Ha sido refrescante verlo pasar horas aprendiendo la guitarra, los teclados y la percusión e incorporarlos a su arsenal de talento. Sergio entiende que nadie le va a regalar nada y está dedicado a convertirse en un gran artista impulsando su cultura", completó.

EL FUTURO DE LA MÚSICA EN EE.UU. ES LATINO

Sergio Jr. tiene además un dedo puesto en el pulso de la industria musical: habla de reguetón con la misma soltura con la que discute las canciones de Drake o de Vicente Fernández.

Es la misma versatilidad que exhibe con su pronunciación impecable del español, aunque nació y creció en California.

Le emocionan cosas como la cara de Bad Bunny en la portada de edición de mayo en la revista Rolling Stone y la participación de Karol G en español en el cierre del acto de graduación que protagonizaron en televisión el expresidente Barack Obama y el basquetbolista LeBron James.

"Todo eso es una muestra de que finalmente Estados Unidos ha aceptado que los latinos somos una parte esencial de esta sociedad y que nuestra música es también la música de este país", terminó.

Alicia Civita