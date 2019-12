Kali Uchis: "Solo dan espacio a la imagen de mujer latina que quieren vender"

Cuando el mundo de la música puso su lupa sobre Kali Uchis, la artista estadounidense con raíces colombianas regaló, a cambio, uno de los discos mejor valorados del 2018: su aclamado "Isolation", capaz de romper la frontera entre lo latino y lo anglosajón con un sonido urbano, ecléctico y alternativo.

Ahora, la cantante acaba de estrenar "Solita", su primer sencillo tras aquel trabajo que cosechó sobresalientes en publicaciones de todo el mundo, y en el que canta en perfecto "spanglish" sobre esa sensación "que te hace sentir sexy cuando estás triste", como define en una entrevista con Efe.

Las palabras de Uchis evocan imágenes, al igual que su música y su estética forman un conjunto imponente que se ha comparado con Amy Winehouse y ha llamado la atención de músicos tan diferentes como Lana del Rey, Juanes, Jorja Smith, Tyler The Creator y los miembros de Gorillaz o Tame Impala.

Durante una visita a Los Ángeles (EE.UU.), la cantante criada entre la costa este de EE.UU. y Colombia habló sobre su nueva música, su pasión por lo antiguo y la imagen de mujer latina que potencia la industria musical.

Pregunta: Estrenas nueva música después de "Isolation", que tiene una media de críticas de sobresaliente y aparece en todas las listas de los mejores discos de su año. ¿Sientes alguna presión ahora?

Respuesta: No me afecta, realmente. Los críticos lo recibieron muy bien, pero al mismo tiempo yo no tenía un "hit", algo muy grande que no pudiera dejar de lado. Yo soy una artista que crece cada vez, empecé desde abajo, nunca tenía equipo, ni dinero (...) empecé creciendo y aprendiendo. Así es como veo el resto de mi carrera, cada año crecer un poco.

P: Has ido de gira con Lana del Rey, diste conciertos y colaboraste con Jorja Smith, Tyler The Creator o Juanes. ¿Habrá más colaboraciones?

R: Quiero colaborar con muchas más mujeres. Todas estamos haciendo cosas fuertes y estamos enfocadas en mostrar lo que significa ser mujer hoy. Quiero trabajar con mujeres el próximo año.

P: ¿Y ser mujer y latina también tiene un significado propio? ¿Se muestra en la industria musical?

R: Sí, siempre siento responsabilidad de hablar de cosas que me afectan. Ahora estamos en momentos muy diferentes, yo he sentido que en la industria solo hay espacio para mujeres latinas que se corresponden con la imagen de mujer latina que quieren vender. Pero creo que en el futuro tenemos que ser capaces de introducir a todas.

P: En esa industria... ¿Cómo continuará el trabajo de Uchis? ¿Estás experimentando?

R: Lo más importante es crear cosas que sean auténticas. ¿Sabes? cuando intentaba crear toda mi música en español los productores siempre querían hacer música típica, ya sabes. Pero me parecía importante tratar de incluir temas, sonidos diferentes y cantar de una forma única. Para no conformarnos solo con los sonidos de este momento.

P: ¿Y en qué contexto surge "Solita"? Como has dicho anteriormente... Habla de la sensualidad que hay en la tristeza.

R: La canción quiere dar poder a aquellos que lo están pasando mal. Cuando la grabé salía de malos tiempos, es un tema para hacerte sentir sexy cuando estás triste.

P: ¿De dónde salen tus ideas? ¿Qué escuchas para inspirar tu mundo creativo?

R: Me gusta escuchar música vieja. Helenita Vargas, Claudia de Colombia... Y cosas modernas como Solange.

P: Hablando de cosas viejas, tu estética se inspira mucho en el siglo pasado, combinado con lo moderno. ¿Qué tiene para ti?

R: Para mí la música vieja, los boleros, vallenatos, tienen otro sentido, se siente muy diferente. No puedo explicarlo pero lo siento así.

P: ¿Planes de futuro?

R: Habrá canciones nuevas el próximo año, voy a compartir temas hasta que esté listo un álbum nuevo. Y de gira vamos a tocar Lollapalooza de Argentina, Brasil y Chile, así que estoy emocionada y afortunada.

Javier Romualdo