Kany García inicia su gira "Soy yo" en Puerto Rico con todo vendido

La cantautora puertorriqueña Kany García iniciará este sábado su gira "Soy Yo" con el letrero de "todo vendido" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y con la perspectiva de una segunda función para octubre.

Según informó en un comunicado Sony Music y la productora Buena Vibra y producciones Lana, tras varias presentaciones en este mismo recinto y seis discos en el mercado, García "presentará un banquete musical sabiendo que cuenta con el amor y respaldo de su fanaticada".

La artista, quien comienza la gira "Soy Yo" en la isla, tendrá varios invitados esta noche, entre ellos, Tommy Torres.

"Muy pocas veces en la vida te asisten todos a una fiesta. Estoy que no me lo creo. Tener casa llena es un acto extremadamente generoso por parte de nuestro pueblo. Es por esto que les voy a responder con un espectáculo muy especial. No me queda otras palabras que decir 'Gracias Puerto Rico'. Estoy bendecida de tenerles y de que el amor y entrega que me da el público comienza siempre aquí en mi tierra" manifestó García.

Tras su presentación en el Coliseo, la ganadora de varios grammys latinos continuará su gira por México, República Dominicana, Ecuador y nuevamente en México para lo que serán las primeras presentaciones del tour.

Posteriormente visitará varias ciudades de Latinoamérica y volverá a Puerto Rico para cerrar el tour el 19 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico.

Garcia está vinculada a la música desde los 6 años de edad, cuando comenzó a tocar violonchelo.

A los 12 años, se integró a la Escuela Libre de Música y luego cursó estudios universitarios en composición.

Kany García participó en el programa de televisión "Objetivo fama" aunque solo participó en una de las galas debido a un accidente en el que rompió la clavícula y la pelvis, además de que le tomaron 40 puntos de sutura, algunos en su rostro.