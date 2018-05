La argentina Ana Katz competirá por el Globo de Cristal en el festival de Karlovy Vary

La actriz y realizadora argentina Ana Katz estrenará en el festival de cine de Karlovy Vary su último trabajo, "Sueño Florianópolis", con el que competirá por el Globo de Cristal en la sección principal de largometraje de ficción.

En esta "road movie" de una familia bonaerense que viaja a la localidad brasileña de Florianópolis para veranear rezuma humor y melancolía al evocar ideas como el primer amor, encuentros del destino y momentos fugaces de felicidad, explicó en una rueda de prensa el director artístico del festival, Karel Och.

Otro representante de habla castellana en la sección principal es "Miriam miente", debut en largometrajes del realizador español Oriol Estrada y la dominicana Natalia Cabral, y que aborda la crisis afectiva de adolescentes en el contexto de las nuevas tecnologías.

El cine en español reaparece en la máxima competición de Karlovy Vary tras una pausa, después de que Och asegurara en rueda de prensa que el festival ha contratado los servicios de una asesor extranjero para seguir el pulso del cine latino.

Un total de doce cintas competirán por el máximo galardón del festival checo de categoría "A", y que se celebra en su 53 edición en el balneario de Bohemia occidental del 29 de junio al 7 de julio.

Entre los participantes destacados de esta sección figura la cinta "I do not care if we go down in history as barbarians", del rumano Radu Jude, y la cinta canadiense "The fireflies are gone" de Sebastien Pilote.

En la sección de competición de documentales figuran la coproducción canadiense chilena "Cielo", de la realizadora Alison McAlpine, y la coproducción germano mexicana "The best thing you can do with your life", de Zita Erffa.

La tercera sección de competición de Karlovy Vary es "Al Este del Oeste", que este año da cabida por vez primera al cine de Oriente Medio, y donde se presentará la cinta iraní "Amir", debut del realizador Nima Eghlima, con una mirada inquisitiva a las tradiciones familiares en el país persa en la actualidad.

Karlovy Vary rendirá este año homenaje al director Milos Forman, fallecido el pasado 13 de abril a los 87 años de edad en Estados Unidos.

La película de apertura del festival será la legendaria comedia "Los amores de una rubia", dirigida por el realizador de origen checo en 1965.