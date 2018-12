"Kidding" y "Barry", entre las comedias candidatas a los Globos de Oro

"Barry", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Kidding", "The Good Place" y "The Kominsky Method" lucharán por el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"The Marvelous Mrs. Maisel", la serie de Amazon sobre una peculiar monologuista que protagoniza Rachael Brosnahan, fue la vencedora en esta categoría el año pasado.

Brosnahan, ganadora en 2018 del Globo de Oro a mejor actriz cómica, tratará de repetir galardón frente a las también nominadas Kristen Bell ("The Good Place"), Candice Bergen ("Murphy Brown"), Alison Brie ("GLOW") y Debra Messing ("Will & Grace").

En cuanto a los actores masculinos, Sacha Baron Cohen ("Who Is America?"), Jim Carrey ("Kidding"), Michael Douglas ("The Kominsky Method") Donald Glover ("Atlanta") y Bill Hader ("Barry") se enfrentarán por la distinción.

La 76 edición de los Globos de Oro, unos reconocimientos que cada año dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios en Hollywood, se celebrará el próximo 6 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU) con Sandra Oh y Andy Samberg como maestros de ceremonias.