Kiefer Sutherland dará dos conciertos en Madrid y Barcelona en junio

El actor Kiefer Sutherland, conocido por películas como "Algunos hombres buenos", "Melancolía" o "Cuenta conmigo", y por series de televisión como la trepidante "24" dará dos conciertos en España, Madrid y Barcelona, en junio próximo.

Acompañado de su banda, el hijo del mítico Donald Sutherland actuará el 16 de junio en el Teatro Barceló de Madrid y al día siguiente, 17 de junio, en la sala Bikini de Barcelona, ha anunciado hoy la promotora Doctor Music.

Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta a partir de las 10.00 horas del próximo viernes, 23 de marzo.

El álbum debut de Kiefer Sutherland, "Down In A Hole", compila once canciones que, según sus palabras, constituyen una especie de diario personal.

"Todas estas canciones son resultado de mis propias experiencias personales. Hay algo muy satisfactorio en poder mirar atrás en mi propia vida, momentos buenos y momentos malos, y poder expresar todos esos sentimientos con la música", ha señalado.

Tras el lanzamiento de su álbum debut, el actor y músico se ha embarcado en una gira por Norteamérica y Europa, con más de 120 conciertos y paradas en Grand Ole Opry, Stagecoach o Glastonbury Festival.