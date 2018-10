El español Kike Maíllo dirigirá a Chloë Grace Moretz en "Love is a Gun"

El cineasta español Kike Maíllo dirigirá a Chloë Grace Moretz y Jack O'Connell en "Love Is a Gun", una historia centrada en las figuras de los criminales Bonnie Parker y Clyde Barrow, informó hoy la edición digital de Variety.

El proyecto será presentado a potenciales compradores en la próxima edición de la feria American Film Market (AFM), que arranca el miércoles en Santa Mónica (California).

Marissa McMahon y Ashley Schlaifer, de Kamala Films ("A Private War"), son los productores de la cinta junto a Sean y Bryan Furst, de Skybound Entertainment.

El filme se basa en el libro "Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde", escrito por Jeff Guinn en 2010, y cuenta con un guión de Sheldon Turner ("Up in the Air") con aportaciones de Johnny Newman.

La pareja de criminales formada por Parker y Barrow alcanzó gran fama durante la época de la Gran Depresión, cuando llevaron a cabo múltiples robos a bancos y tiendas entre 1931 y 1935. Se cree que asesinaron a por lo menos nueve agentes de Policía antes de ser tiroteados por las autoridades en Luisiana.

El cine inmortalizó a ambos en "Bonnie and Clyde", la película de 1967 de Arthur Penn, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway.

La cinta logró diez nominaciones a los Óscar.

"Nos entusiasma volver a presentar esta historia icónica", dijeron los productores a la publicación.

"Su historia sigue extendida en la cultura popular, pero pocos en la actual generación conocen los detalles de su íntima historia de amor y las circunstancias que les llevaron a esa espiral criminal", agregaron.

Se espera que el rodaje comience a principios de 2019.