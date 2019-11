The Killers, Pet Shop Boys y Bad Bunny, primeras confirmaciones del BBK Live

Las bandas The Killers y Pet Shop Boys, el trapero Bad Bunny y el rapero Kendrick Lamar, en la que será su única actuación en España, son las primeras confirmaciones de artistas que tocarán en julio de 2020 en el festival musical Bilbao BBK Live.

La promotora del evento, Last Tour, informa este jueves en un comunicado que también tiene atadas las actuaciones de Caribou, Four Tet, Supergrass, The Rapture o El Columpio Asesino, entre otros artistas.

Los vanguardistas Pet Shop Boys llegarán a Bilbao con el primer show de Greatest Hits de su historia. La popular banda británica es autora de canciones convertidas en himnos de una generación que ocupan espacio en el imaginario popular junto a grandes clásicos del pop y ha colocado más de 40 singles en el top 30 de UK (incluyendo 22 Top 10 y 4 Nº1).

La banda de Las Vegas, The Killers, será otro de los protagonistas de la próxima edición del Bilbao BBK Live y llegarán a la capital vizcaína con disco nuevo bajo el brazo que se publicará en primavera y del que, de momento, no han dejado escuchar nada.

En Kobetamendi repasará sus éxitos con un grandioso espectáculo pop y una producción a la altura de su repertorio.

La promotora del festival recuerda que Kendrick Lamar es el rapero más influyente del género, y uno de los artistas más relevantes de la historia de la música, ganador de un Premio Pulitzer y de un Oscar, y de los pocos en colocar varios de sus trabajos en la mayoría de las listas de los mejores discos de la última década.

El trapero puertoriqueño Bad Bunny encabezará , junto al rapero Kendrick Lamar, la apuesta del festival bilbaíno por los sonidos urbanos.