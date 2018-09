El coreano Kim Ji-Woon adapta un anime para competir en San Sebastián

El cineasta coreano Kim Ji-Woon, que ya estuvo en el Festival de San Sebastián en 2010, intentará esta vez ganar la Concha de Oro con una adaptación de un clásico del anime japonés, "Jin Roh", al que ha dotado de "pasión, emoción y sangre".

"La diferencia con el original es que el anime era una obra muy seca y fría y con la imagen real hemos conseguido una película más emocional; tiene mucha sangre, algo que diferencia bastante a lo humano de lo que no lo es", ha dicho el director en una rueda de prensa que compartió con el protagonista de la cinta, Gang Dong-Won.

El resultado, ha considerado Ji-Woon, "es una película con pasión y emoción".

La cinta arranca en el año 2024 cuando un grupo de fuerzas especiales de la policía comete un terrible error y asesina brutalmente a 15 niñas; uno de los responsables (Dong-Woon) no puede con los remordimientos y se vuelve "un individuo diluido en la masa", hasta que conoce a una mujer, explica el director.

La película plantea un futuro distópico en el que la corrupción y la lucha de facciones, terroristas y paramilitares, están a la orden del día, con la particularidad de que el objetivo es impedir la reunificación de las dos Coreas.

"El cine no va a cambiar el mundo, pero he intentado que esta película contribuya a impedir que empeore la situación y alivie la ansiedad en el futuro", ha dicho Ji-Woon.

El director, también guionista, escribió el primer libreto de la cinta cuando el gobierno surcoreano "tenía una relación muy conflictiva con Corea del Norte, pero hoy la realidad, como se suele decir, ha superado a la ficción", ha señalado en referencia al acercamiento de los últimos meses.

El protagonista del filme, un afamado artista polifacético que lo mismo rueda comedia romántica que thriller, drama o acción, ha afirmado que esta vez "buscaba algo más profundo" en su interpretación.

"Intenté dar al público la sensación de que mi personaje es un hombre traumatizado, creo que ese trauma se ve", ha considerado.

"Hace ocho años vine a esta ciudad tan bonita con una película tan dura y violenta como "I saw the Devil", y ahora me siento mal", ha dicho medio en broma el realizador.

Ji-Woon se ha felicitado de que el de San Sebastián sea un festival "muy abierto, que acepta muchos géneros y formas distintas de hacer cine".