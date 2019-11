El grupo Kiss tendrá en el Rock Fest Barcelona su última actuación en España

La despedida de la banda mítica del rock duro Kiss, tendrá su cita española en la próxima edición del Rock Fest Barcelona.

Según ha asegurado este martes la organización del festival, el 4 de julio de 2020 la banda neoyorquina liderada por Gene Simmons y Paul Stanley ofrecerá su último concierto en un festival español.

Será una ocasión para la que traerán su mayor espectáculo hasta la fecha a España, en una noche en la que no estarán solos Kiss, pues ese mismo día también coincidirán con los conciertos ya confirmados del 50 aniversario de Judas Priest, la despedida de UFO y el show exclusivo en España de Accept.

Kiss cambiaron la cara del rock cuando en 1973 aparecieron en escena y desde su primer disco y gira en 1974, el grupo reformuló por completo lo que un show de rock en directo debía ser: fuego, plataformas hidráulicas, tormentas de confeti, coreografías y un maquillaje y trajes espectaculares.

Hits como "Detroit Rock City", "I Was Made for Lovin’ You" o la célebre "Rock and Roll All Nite" forjaron su leyenda.