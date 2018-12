Kore-eda da un paso más en "Un asunto de familia" y cuestiona qué es familia

Hirokazu Kore-eda, ganador de la última Palma de Oro del Festival de Cannes y director de la cinta que llevará Japón a los Óscar, estrena este viernes en España "Un asunto de familia", un nuevo retrato doméstico donde el japonés investiga si una familia lo es también sin lazos de sangre.

"La idea era mostrar cómo un grupo humano que había llegado a formar una familia se desintegra", explica el realizador en una entrevista realizada en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, donde este año recibió el Premio Donostia.

Kore-eda pone el foco en una familia japonesa con muy pocos recursos económicos aparentemente normal, si se exceptúa que sus miembros salen adelante robando en supermercados.

"Quiero que el público piense si considera que esta familia es realmente feliz o si su felicidad es impostada", propone el realizador, que también ha colado su premiada cinta en los Globos de Oro.

"Hubo varias cuestiones que me llevaron a hacer esta película", explica Kore-Eda. "Más que presentar el dilema de si una familia es más familia cuando hay consanguinidad o no, me interesaba contar una historia de cómo alguien llega a convertirse en madre o en padre", de hecho, una vuelta de tuerca al asunto que ya proponía en "De tal padre, tal hijo" (2013).

Pero "reflejar simplemente el cariño entre estas personas no era suficientemente interesante", así que buscó "algo más", como los que intentan vivir de la pensión de la abuela o que la familia aumente no necesariamente por cariño, sino más bien unida por una necesidad de supervivencia.

Así, la desintegración se produce por una presión interior, de la propia familia, y otra exterior, de la sociedad, que no entiende lo que pasa como justo, desvela el director de "Milagro" (2011).

Pero, con ser una especie de sublimación del universo del director japonés, "Un asunto de familia" no es, "en ningún caso -dice, tajante- compendio de nada, si bien es cierto que tiene mucho en común con anteriores películas mías".

Autor de cintas como "Hana" (2006), "Air Doll" (2009) o "After Life" (1998) donde se zambullía en asuntos tan dispares como los samuráis, el fetichismo sexual o la ciencia ficción, han sido sus películas sobre los lazos familiares las que han creado su sello de identidad, tan valorado por el público occidental.

Enfocadas con una enorme lupa de poesía, humanismo, sutileza y dulzura, las películas de Kore-Eda dibujan temas universales como la muerte, la infancia, la ausencia, el fracaso o la falta de expectativas, provocando muchas veces la risa y otras, abriendo el apetito del espectador.

Porque para el japonés la comida, los momentos familiares de compartir tatami, sushi pastelitos de arroz o licor de cereza son talismanes narrativos que ayudan a descubrir emociones. Y en esos momentos, nadie brilla como Kirin Kiki, la actriz fetiche, la musa imprescindible del cine de Kore Eda, fallecida el pasado mes de septiembre a los 75 años, de cuya pérdida el japonés no sabe cómo podrá reponerse.

"A lo largo de estos años, Kirin me ha ayudado muchísimo en mi trabajo, alguna vez he pensado en ella como una segunda madre", afirma, emocionado, el director: "Me pregunto cómo voy a hacer películas ahora que ella no está".

Y, a pesar de todo, añade, "me quedo con su mensaje, que es que hay que ser siempre positivos y mirar el futuro con optimismo".

En "Un asunto de familia", la propia Kirin Kiki rogó al director que la dejara aparecer ante la cámara sin su dentadura postiza, sin maquillar, su largo cabello blanco alborotado, sólo su mirada limpia de cara al mar, sola, despidiéndose de su familia en la ficción con un "adiós" que los espectadores reciben como propio.

El cineasta reconoce la crítica social de la cinta, desde la pobreza a las diferencias sociales, "que están aumentando y que este Gobierno no reconoce", denuncia, a la falta de inversiones en educación de Japón.

"Por lo general soy bastante crítico hacia el Gobierno de mi país, al actual y a los anteriores, pero éste me disgusta especialmente, por su política y todo lo que hace".

Sin embargo, y a pesar de que su próxima cinta "The Truth" se ha rodado en Europa, con Juliette Binoche y Catherine Deneuve en el reparto, piensa seguir filmando en Japón porque tiene "un montón de temas en mente que sólo se pueden filmar en Japón".

Entre tanto, el público español podrá disfrutar de esta pequeña obra de arte a partir del viernes que viene.

Alicia G.Arribas.