La serie de Kristen Dunst y George Clooney, el 25 de noviembre en Movistar

Movistar+ estrenará el próximo lunes 25 de noviembre "Llegar a ser Dios en Florida", una serie producida por George Clooney y Kirsten Dunst, que se adentra en el mundo de las estafas piramidales adaptando casos reales de estos timos.

Los suscriptores de la plataforma de vídeo bajo demanda podrán ver esta comedia negra, protagonizada por la propia Kirsten Dunst, Alexander Skarsgard ("True Blood", "Big Little Lies"), Ted Levine ("Shutter Island"), Théodore Pellerin ("The OA"), Mel Rodríguez ("Getting On") y Mary Steenburgen ("Orange Is The New Black").

Dunst da vida a Krystal Stubbs, una madre de familia que busca aprovecharse de su complicada situación después de que su marido, Marvin, sea engañado por la empresa piramidal Founders American Merchandise.

Cada semana, Movistar+ emitirá un capítulo de "Llegar a ser Dios en Florida" en Movistar Series, el canal de la plataforma con una programación dedicada exclusivamente a estas producciones.