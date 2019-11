"Kultur": cuando el sexo explícito en escena no tiene nada de teatral

Explícito es lo que expresa clara y determinadamente algo y adjetivando a "sexo" significa que no hay trampa ni cartón en su genitalidad, lo que ocurre en "Kultur", una propuesta "antiteatral" porque lo que ocurre en escena no solo no es fingido sino que carece de cualquier "poética o abstracción".

Durante quince de los sesenta minutos que dura la obra, los actores porno Sylvan y Jane Jones practican, desnudos, felación, penetración y cunilingus ante los espectadores y las cámaras con las que graban un pretendido "casting" para una película para adultos.

Solo dos de los cien espectadores que vieron la función de anoche en el festival de Teatro de Temporada Alta, que se celebra en Gerona hasta el 6 de diciembre, aplaudieron al concluir la propuesta de la compañía catalana El Conde de Torrefiel, con dirección de Tanya Beyeler y Pablo Gisbert y texto de este último.

Hasta la escena de sexo, que llega en el minuto 40, lo que el público está viendo en escena, ocupada por una mesa, un sofá, una silla, varios focos y cámaras portátiles en trípodes, es al actor comiendo sushi, pelando una mandarina, mirando su móvil y esperando a la actriz y cuando esta llega, cómo hablan y pactan cómo será la escena y la grabación.

El espectador sabe eso porque lo ve ya que, en realidad, lo que escucha a través de los auriculares que le entregan a la entrada es el soliloquio constante de una profesora de instituto que una vez que llega a su casa se prepara para seguir con la redacción del libro que está escribiendo.

La voz, que pertenece a la actriz Gloria March, se dirige a sí misma en modo aleatorio, entrando y saliendo de los temas, tal y como es el pensamiento real, y el espectador asiste como "voyeur" de lo que cuenta y de lo que sucede, que solo coinciden poco antes de las escenas de sexo.

Explica que está escribiendo un libro en el que ha imaginado un "casting" a la busca de 7 chicas y 7 chicos, capaces de improvisar y hacer escenas heterosexuales y homosexuales y que en la película serán "dos grupos de amigos que se reúnen en Barcelona".

La película se titulará "Kultur", como el libro que ella está escribiendo, y en el que hace referencias a escritores como Roberto Bolaños, Virginie Despentes o Michel Houellebecq.

"Kultur", según ha explicado Beyeler a los periodistas, es un "spin off" de su obra anterior, "La Plaza", un montaje casi de "instalación museística" con la que "no tiene nada que ver" pero que contenía una escena de sexo explícito de una mujer con tres hombres, con penetración oral, vaginal y anal, "durante la que siempre había algún espectador que se levantaba y se iba".

"Teníamos que explorar eso. Este es un material muy antiteatral de sexo explícito, nada poético ni abstracto", señalaba Beyeler sobre su nueva creación, que no registró ninguna deserción a pesar de la fría acogida.

La obra, ha afirmado, es "un canto a la fragilidad porque pone de manifiesto nuestra animalidad y el intento de encontrar sentido a la vacuidad. Los genitales nos amarran al suelo".

La compañía, ha adelantado Beyeler, quiere "abrir otras puertas" fuera del circuito teatral: "Nuestro público suele ser joven, burgués y de izquierdas y nos hemos dado cuenta de que la platea teatral acaba siendo un muro de facebook, donde parece que todos piensan como tú pero solo si haces lo que quieren, si no, se ofenden".

"Ahí va 'Kultur', es políticamente incorrecto el sexo explícito. Espero cuestionar con ella lo que puedo o no puedo decir", ha añadido.

Les gustaría mucho representar "Kultur" -que proyecta llevar a Valencia- a la vez que "La Plaza", que irá a Teatros del Canal en 2020, aunque esta pieza se representaría en una galería o sala de arte fuera de ese coliseo de la Comunidad de Madrid.

Por Concha Barrigós.