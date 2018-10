Kureishi: "Hasta la mediana edad la vida es acumular, luego pierdes tu lugar"

El escritor anglopaquistaní Hanif Kureishi explora las desdichas de la vejez y la decrepitud en su nueva novela, "Nada de nada", una cuestión que le interesa desde hace unos años, y cree que "hasta llegar a la mediana edad la vida es acumular, luego empiezas a vaciar la bolsa y pierdes tu lugar".

Kureishi, que hoy presenta su obra en el marco del festival literario "Kosmopolis" en el CCCB, ha dejado claro que, a diferencia del personaje de Waldo, una vieja gloria del cine, él todavía puede utilizar sus piernas y hablar, aunque tiene "muchos agujeros" en su mente, sobretodo "en cuanto a los nombres, que olvido cuando quiero hacer referencia a alguien".

"Con la edad -ha sostenido- ganas conciencia de que todo lo vas perdiendo, tanto si eres multimillonario como pobre, ves que pierdes todo: la carrera, la movilidad, tus amigos y en el caso de la novela, el protagonista está a punto de perder a la mujer".

A su juicio, cumplir años "resulta una suma de pérdidas, que pueden ser muy duras, aunque también puedes aprender a disfrutar. Hasta llegar a la mediana edad la vida es acumular, luego empiezas a vaciar la bolsa, todo va a menos, pierdes tu lugar, tu estatus, y eso son cuestiones que me interesan", ha apostillado.

Publicada por Anagrama en castellano y catalán, en "Nada es nada" el novelista describe la relación existente entre Waldo, postrado en una silla de ruedas, aunque conserva intacta su libido, con su esposa, Zen, 22 años más joven y que mantiene un "affaire" con Eddie, un periodista cinematográfico, antiguo admirador suyo.

Para el autor de "Intimidad", en este caso la historia "va de un hombre que empezó a hablarme en mi cabeza y yo escuché su voz, que es de la época de los años sesenta, y que llega un momento en el que se encuentra absolutamente agotado".

Este hecho lo relaciona con que "estamos viviendo el agotamiento de una época. Los ideales de los años sesenta y setenta como las luchas en pro de los derechos de los homosexuales, la igualdad de las mujeres o racial han avanzado, pero hay todavía otras luchas con mucho camino por recorrer como la del 'me too', clave en Occidente y en el mundo musulmán".

Considera el escritor, de 64 años, que "se ha llegado al agotamiento porque vemos que muchas cosas del sistema no funcionan" y ha recordado que tiene tres hijos y "veo que les va a costar mucho tener un empleo, una casa, lo que no quiere decir que no tengan futuro o no sean felices, pero hay muy poca esperanza".

El personaje de Waldo es "muy vital, aunque se acerque al momento de la muerte, pero ama la vida y, al mismo tiempo, refleja este agotamiento, esta falta de esperanza y de futuro, de lo terrible que es la situación".

Todo ello, aderezado con un estilo divertido y cómico, "que es en cierta manera un punto de esperanza".

Sobre el hecho de que Waldo sea impotente y prácticamente no pueda moverse, pero sí mantenga su libido, Kureishi ha rememorado que fue Freud quien dijo que "la libido es algo que nunca muere", y ha agregado que "es una suerte si alguien la tiene potente, porque eso se va a convertir en su motor vital".

Seguramente, ha continuado, "la libido es lo opuesto a la depresión, porque hace que te intereses por las cosas, que tengas pasión" y no ha obviado que en el caso del protagonista "su libido hace que sienta la furia y el compromiso con el mundo".

"Si no tuviera eso sería nada de nada, completamente plano. Está bien que la libido exista porque es lo que hace que, en el fondo, el mundo valga la pena: si no, estaríamos viviendo todos en el cuerpo de Donald Trump", ha bromeado.

Tampoco ha rehuido referirse al Brexit ni a la actual sociedad británica, que hoy ve más difícil de describir que cuando en su juventud escribió el guión de una película de culto como "Mi hermosa lavandería", porque "se encuentra en el caos, en un torbellino".

En cambio, un film como "Mi hermosa lavandería" sí describía "bien la época de Margaret Thatcher, aunque lo hacía de una manera lateral, más que frontal, y a partir de los personajes".

En "Nada es nada" cree que hay "una resonancia política porque refleja ese momento de agotamiento y falta de esperanza en la que hemos caído después de los años sesenta".

Kureishi ha mostrado su preocupación por la dirección en la que "avanzan determinados movimientos políticos, absolutamente fascistas, y que dan mucho miedo".

El escritor ha aseverado que "es terrible porque nunca antes habíamos estado con esos discursos, creo que se están diciendo cosas actualmente que hace diez años hubieran sido impensables, insultándose a quien sea y como sea", con líderes como Boris Johnson, que "ha atacado a la población más vulnerable y, muy especialmente, a las mujeres musulmanas, para arrancar unos votos al UKIP".