Kureishi recomienda transgresión y abandonar la decencia para contar historias

Cine y literatura se fusionan en la vida del novelista, autor teatral, guionista y director de cine británico Hanif Kureishi quien ha asegurado hoy que a la hora de escribir lo mejor es "abandonar la decencia y la dignidad" para sacar el lado "transgresor" y "salvaje" de cada uno.

Kureishi es una de las cerca de 200 personalidades que participan en el Hay Festival de Segovia, un encuentro vinculado a la cultura, la ciencia, la arquitectura y la historia en el que sus protagonistas analizan el presente y aportan ideas de futuro.

A su juicio, la clave del éxito es entretener a través del relato, aunque advierte de que "para contar una buena historia hay que jugar con el público".

La crítica y la realidad social también son ingredientes frecuentes en los relatos de Kureishi, quien ha detallado en declaraciones a EFE que prefiere pensar que está jubilado para hacer todo aquello que realmente le interesa.

Por eso, ahora el autor de obras como "El buda de los suburbios", "Intimidad" o "La última palabra" refleja sus inquietudes a través de artículos periodísticos, pero también preparando una serie de televisión para uno de sus hijos y dando forma a una obra teatral, además, de enseñar creación literaria.

Lo mejor del cine y de la literatura es que acercan al espectador hasta sus pasiones, intrigas y les permiten identificarse con personajes o actores que llevan a cabo acciones que ellos mismos no pueden realizar, como por ejemplo cometer un asesinato, ya que "en lugar de matar, nosotros mismos preferimos ver como lo hacen otros", ha apuntalado.

Por otra parte, ha explicado que uno de los aspectos que le resultan más interesantes de la creación es la capacidad que tiene como autor para escribir sobre el mundo, para construir una dimensión social y establecer relaciones de género, raciales o de autoridad entre los diferentes personajes.

No obstante, ha afirmado que no es fácil reflejar en una obra el momento sociopolítico actual marcado por el desempleo, la austeridad y el auge de la derecha, preocupaciones para las que, en su opinión, "no hay escape".