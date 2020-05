Lacroix diseña una nueva colección cápsula para Desigual

Desigual y Monsieur Christian Lacroix presentan su nueva colección cápsula, primavera-verano 2020, una relación que se consolida y que parte de una mutua "admiración".

"Desigual me invitó a venir a Barcelona y me enamoré. Me enamoré a primera vista. Tenemos mucho en común", explica Lacroix, en declaraciones recogidas por Desigual, única firma para la que trabaja de una manera regular, una relación que se fructifica de la mutua "admiración".

La relación entre el diseñador y la firma de moda española se remonta a 2010, cuando realizaron su primera colaboración, un momento en el que crearon colecciones "muy especiales" con detalles Premium.

Entre los grandes éxitos de las colecciones cápsulas diseñadas por Monsieur Christian Lacroix destacan los patrones pichis y las prendas en blanco y negro de una "versatilidad elegante" sin dejar de ser prendas informales claves en el "streetstyle".

Según la firma, el "hit" de esta temporada es un vestido "cómodo, floral y muy vital", ideal para cuando "podamos tomar las calles de nuevo".

Un diseño que juega con el tul y las transparencias con flores recuperadas de grabados de láminas de botánica, una "prenda comodín", para esta época del año.

"Intentamos crear tendencias y estar cerca de la calle”, dicen desde la firma, con una "actitud positiva" que se enmarca en el territorio de colores y estampados.

Lacroix añade que esa visión positiva está tratada según la percepción de cada uno. "Para ellos es más depurada, estructurada y gráfica y, para mí, más similar al pictograma, a lo kitsch, a lo sobrecargado y saturado", indica, y añade que quizá eso es lo que justifica la denominación de la firma: ‘Desigual’, "algo dispar, diferente, casi desequilibrado".

Reconoce que a veces hay que tomar decisiones claves, "aferrarse a ellas y atreverse a ponerlas en práctica", para conservar el "corazón" de la marca.

El creador francés, que dejó de ser el director creativo de la casa que hoy lleva su nombre en manos de la familia Falic en 2009, asegura que viste "personas, no cuerpos" e indica que "la mezcla será su "eterna tendencia, nuestra obsesión, el color y nuestro aprendizaje más valioso que lo que te hace diferente. Te hace único".