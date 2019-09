Laetitia Casta: "Toda mi carrera se ha basado en la solidaridad femenina"

La actriz y modelo francesa Laetitia Casta ha asegurado hoy en una entrevista con Efe que en cada decisión que ha tomado en su vida y en su carrera "ha estado siempre la solidaridad femenina".

"Desde joven he tenido que imponerme como mujer, primero en mi educación y después en mi oficio, y tanto en las decisiones que he tomado como en las películas que he elegido hacer, en mis ideas y convicciones -ha declarado- ha estado siempre la solidaridad femenina".

"Así que me parece muy bien que todo el mundo se despierte ahora, yo estoy despierta ya hace mucho", ha bromeado la actriz, que interpreta a la protagonista de "Le milieu de L'horizon", una mujer rural que, en los años 70, se enamora de otra mujer y abandona su casa.

Es la segunda vez que la directora de la cinta, Delphine Lehericey, visita el Zinemaldia, donde ya estuvo en 2013 con "Puppy love", también en Nuevos Directores. La actriz ya estuvo el año pasado presentando, junto a su marido Louis Garrel, su cinta "Un hombre fiel" que compitió en Sección Oficial.

Basado en el libro del mismo título de Roland Buti, que ha colaborado en el guion, "Le milieu de L'horizon" ocurre en el verano de 1976, cuando Europa sufre una terrible sequía y la vida en el campo se está volviendo insoportable; unos meses en los que Gus, de trece años, pasa sus vacaciones leyendo cómics y ayudando a su padre en los trabajos de su granja.

Al tiempo que sube la temperatura, todo se derrumba ante los ojos de un curioso Gus, que observa desconcertado cómo cambia la vida a su alrededor; se mueve entre animales muertos por el calor, los granjeros de su pueblo pelean, al borde de la desesperación por la ruina que se les viene encima, y para colmo de males, su madre se va de casa.

"Nos planteamos situar la película en la actualidad, porque todo lo que pasa ocurre también ahora -señala Lehericey a Efe-: las olas de calor, la liberación de las mujeres, los problemas de una familia patriarcal, la agricultura intensiva; todo ello tiene una resonancia hoy, pero queríamos apelar a la nostalgia de los 70 para darle un sabor más emocional".

"Y estaba también la forma de comunicarnos, hoy hablamos mucho con el teléfono y yo quería mantener los silencios, quería que la historia fuese fiel a la novela y fiel respecto a la época", añade.

Casta es Nicole, madre granjera con marido convencional y dos hijos que están haciéndose mayores, que cae fascinada por los encantos de una mujer joven y guapa que, como ella, tiene otras inquietudes en la vida que cuidar de las vacas.

"Mi personaje podría ser antipático, porque -dice- elige hacer cosas bastante radicales y no se resiste a sus deseos. Trabajamos por encontrar esa línea en la que pudiésemos comprenderla y comprender también a su marido, sin que fueran una caricatura esos sentimientos".

Así, para preparar el personaje optó por mostrar "un dilema interior pero todo retenido, contenido. Ella piensa mucho, pero su cuerpo le lleva a otro lugar. Hay una tensión permanente y contenida, por eso eran tan importantes los silencios. Es una mujer amante y humana, a la vez", concluye Casta.

La musa de Yves Saint Laurent, actriz desde 1999 cuando se estrenó con "Astérix y Obélix contra César", cuenta en su filmografía con más de veinte títulos y, de momento, ha dicho a Efe que está "bien" con su vida actual y que no piensa en diversificar: "Hacer cine, dirigir, es muy complicado. Me conformo con hacer películas buenas", ha dicho.