Lagun recibirá el jueves la placa de honor de la Orden Civil de Alfonso X

La librería Lagun recibirá el próximo jueves la placa de honor de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, que le entregará el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en un acto que tendrá lugar antes del homenaje que le rendirá la Diputación de Gipuzkoa en el teatro Victoria Eugenia.

El diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, ha hecho este anuncio hoy en una rueda de prensa, en la que ha recordado que esta distinción la entrega el Gobierno por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

Los propietarios de Lagun, la familia de la fallecida María Teresa Castells e Ignacio Latierro, recogerán este reconocimiento a la librería donostiarra, símbolo de la resistencia ante la intolerancia y el fanatismo, que este año celebra su 50 aniversario.

Con este motivo, la Diputación ha organizado un homenaje que estará protagonizado por la sociedad civil, por 50 personas que han tenido un especial vínculo con Lagun.

Cada uno de ellos hablará de un libro relacionado con ese establecimiento, como el escritor Raúl Guerra Garrido, que acudirá con "El escuadrón del brigante", de Pío Baroja, y la profesora y traductora Lourdes Auzmendi, que llevará "Con Agatha en Estambul", de Cristina Fernández Cubas.

Ambos han participado hoy en esta rueda de prensa previa al homenaje, a la que también se han sumado el editor y escritor Inazio Mugica y la arquitecta Raquel Martínez de Ubago, que fue quien diseñó la nueva librería cuando Castells y Latierro tuvieron que abandonar el local de la Plaza de la Constitución tras el atentado de ETA contra José Ramón Recalde, marido de la primera.

"Dignidad". Esta es la palabra con la que Guerra Garrido ha resumido la historia de lucha por la libertad que vivió Lagun, primero contra el franquismo y luego contra el entorno de ETA.

"Lo que más me interesó y me sigue interesando de San Sebastián es Lagun, que me impresionó por su gente", ha asegurado el autor madrileño, Premio Nacional de las Letras en 2006, cuya farmacia fue atacada también en diversas ocasiones hasta que en el año 2000 quedó completamente destruida tras ser incendiada por los violentos de la "kale borroka".

Para Auzmendi, su primer recuerdo de Lagun es el del lugar donde se podían encontrar en los años 70 títulos prohibidos, libros sobre el comunismo o la crítica social, pero ha destacado que el establecimiento no solo le ha "encantado siempre" por lo que ofrecía, sino también por "el calor" que allí encontraba en las "conversaciones tranquilas" con María Teresa Castells.

Testimonios como estos se oirán el próximo jueves en el homenaje, de cuya escenografía se ha encargado el director teatral Fernando Bernués y en el que participarán, entre otros, el historiador Juan Pablo Fusi, el filósofo Fernando Savater, los poetas Karmelo Iribarren y Felipe Juaristi, la pintora Marta Cárdenas y la política y escritora Maite Pagazaurtundua.