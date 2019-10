Laia Marull: tener tres Goyas valen para chulear pero no para te llamen más

La actriz catalana Laia Marull, que tiene tres Goyas, ha entendido que los reconocimientos de este tipo "me han dado un cierto prestigio y ahora me dan para chulear por el mundo" pero a nivel de trabajo "no es algo decisivo" porque el "trabajo continuado y hacer bien las cosas" es lo principal para seguir con proyectos.

En una entrevista con Efe, Laia Marull Quintana (Barcelona, 1973) ha dicho que "no sabré nunca" la importancia de estos premios, después de que acaba de comenzar una gira nacional con la obra de teatro "Mariana Pineda" de Federico García Lorca, la cual pone en escena con otros compañeros como Óscar Zafra, Fernando Huesca, Aurora Herrero, Álex Gadea o Marta Gómez.

Un Goya en el 2011 a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, otro en el 2004 a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista y otro Goya en el 2001 a la Mejor Actriz Revelación. "A pesar de los Goya creo que tu último trabajo es lo que te dará el trabajo siguiente y eso es una condición del actor porque ahora te va muy bien pero habrá un día que nadie se acuerde de ti y así estamos".

La actriz, que tiene otros muchos reconocimientos -muchos de ellos por la película "Te doy mis ojos"-, ha entendido que está en un momento "más maduro y a veces eso me asusta pero siempre he trabajado mucho desde la intuición y obras que me lleguen, por lo que en ese sentido estoy igual que siempre. No sé si he cambiado tanto como actriz pero sigo haciendo lo que me apetece".

En su opinión, no es un momento "especialmente malo" para las artes escénicas en España pero sí entiende que el cine "es el que está sufriendo un poco más".

Y lo aclara: "a nivel de series está creciendo mucho con las nuevas plataformas pero me asusta un poco porque la gente está muy contenta que te contraten pero en verdad son historias que va para todo el mundo y en realidad no te están pagando para mostrarlo a todo el mundo, es decir, es algo un poco extraño".

No obstante, en cuanto al teatro dice que "aguanta" el tipo "porque es como el arte primero y mostrar algo a un publico que lo ve en el momento, es algo tan auténtico que el teatro siempre estará ahí".

Y en relación al papel de las mujeres en las artes escénicas nacionales ha reflexionado a Efe que "casi todos los personajes principales de Lorca eran mujeres. En España tenemos muy buenas actrices".

Sobre "Mariana Pineda" ha considerado que "aún siendo una de las primeras obras de Lorca es muy bonita, donde se percibe todo su estilo y su encanto y trata un tema ideológico muy importante para él como la defensa de la libertad y en contra de las represiones y donde el amor tiene la primera palabra".

A pesar de estar iniciando la gira, está "muy satisfecha" de la acogida. "Hemos estado en Toledo, Logroño, Pamplona y El Espinar y está gustando mucho, es una obra muy emocionante porque puedes vivir la historia de esta mujer que sin ser política ni mártir por sus convicciones es un personaje que se ve abandonada. Es una historia muy emotiva y hacer un personaje tan potente es fantástico".

El teatro y la televisión también han encontrado hueco en su carrera profesional. "Lo que me mueve es el qué y el cómo en el sentido de con quién, rodearte de gente con talento y, a partir de ahí, da igual el medio porque lo disfrutas igual".

A pesar de su extensa carrera artística se ha mostrado "sorprendida" de ser la primera vez que actúa en Ceuta y no haberlo hecho tampoco en Melilla. "Me hacía mucha ilusión cruzar el Estrecho porque pienso que es una pena no haber actuado nunca en estas dos ciudades".

Laia Marull tiene su última reflexión: "en la bandera de la libertad yo bordé el amor más grande de mi vida, palabras de Lorca en la obra de Mariana".