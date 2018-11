El actor "el Langui" dice que es fundamental dar visibilidad a las personas discapacitadas

El actor y cantante Juan Manuel Montilla "el Langui", ha abogado hoy por dar "visibilidad" a las personas con "otras capacidades" al entender que esto es "fundamental", así como crear más referentes para este colectivo debido a la importancia de esta situación.

Juan Manuel Montilla (Madrid, 1979) lo ha expresado así a los periodistas en Ceuta donde participa en la "II Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad" organizada en la ciudad.

El actor ha dicho que se tiene que "normalizar" a un colectivo al que no le gusta referirse con el término de "personas con discapacidad" sino como personas "con otras capacidades".

"El Langui" ha destacado el "valor" de conocer historias de gente que no tienen la misma repercusión mediática que pueda tener él, pero ha dejado claro que en este asunto "la superación ha sido una obligación", ha indicado en su ponencia "A mí no me digas que no se puede".

El cantante también se ha referido a la importancia de la inclusión en la vida laboral de personas con otras capacidades al considerar que "es importante fomentar la empatía entre los más jóvenes porque si a ellos les inculcamos la capacidad de ser empáticos tendremos una sociedad mejor".

Asimismo, el actor ha asegurado que no sólo es importante este hecho "para sacar la mejor versión de ti mismo sino para hacer que se sientan útiles los que tienes alrededor".

Ha advertido que la inclusión es "real" y que se ha avanzado mucho en los últimos años, "pero lo que pasa es que necesitamos conseguir mucho más y dar pasos agigantados, ya que hay muchas empresas conscientes y que tienen un punto comprometido por parte de su cúpula para incluir a un buen número de trabajadores con otras capacidades".

"El Langui" ha confesado que en su infancia no tuvo "ni un referente" y que cuando se planteó hacer música su entorno le advertía que "era un mundillo muy difícil" y que no se veía a nadie con parálisis cerebral cantando.

El actor ha añadido que se ha encontrado con "barreras mentales" tanto antes como después de ser conocido.