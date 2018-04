Laurent Cantet, premiado en Donostia por "dar voz a quienes no la tienen"

El realizador francés Laurent Cantet busca en sus películas "dar voz a aquellos que habitualmente no la tienen" y por esa obra "valiente y comprometida" recoge hoy el Premio del 16 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que clausurará con su último trabajo, "El taller de escritura".

Cantet ha recibido esta mañana de forma simbólica y de manos del alcalde donostiarra, Eneko Goia, el galardón de este certamen, una réplica del monolito "Oroimena-Memoria", obra del artista vasco Aitor Mendizabal, que recogerá esta tarde en el teatro Victoria Eugenia.

"No soy ingenuo, una película no cambia el mundo, pero gracias al cine y a la cultura podemos hacernos preguntas y abordar problemas, porque si no lo hacemos vamos a permitir que ocurran muchos excesos", ha dicho en rueda de prensa este director, que en 1999 ganó con "Recursos humanos" el premio Nuevos Directores del Festival de San Sebastián, cuyo jurado oficial presidió diez años después.

Su objetivo es "aportar un granito de arena" para que algo cambie. "Las personas que son militantes de los derechos humanos saben que no hay que bajar la guardia ante la injusticia", ha señalado este autor que en "El taller de escritura" ha vuelto a trabajar con actores jóvenes como en "La clase".

En su último filme retoma un antiguo proyecto sobre un taller de escritura que se impartía en La Ciotat, en el sur de Francia, no recuperada aún del cierre de sus astilleros a finales de los 80.

La película plasma la mutación de una ciudad convertida en complejo turístico, en la que los jóvenes no controlan su vida ni lo que pasa a su alrededor.

Desde "La clase", el aplaudido trabajo con el que obtuvo la Palma de Oro en Cannes, ha transcurrido una década, en la que cree que las cosas no han mejorado para los jóvenes, sino que "ahora están aún peor".

"Pienso que la sociedad los tiene menos en cuenta que antes. Veo que se enfrentan a un mundo que es violento, duro y difícil. Habría que escucharles mucho y ayudarles mucho también a encontrar las herramientas que les permitan enfrentarse a ese mundo", ha destacado.

El cine está también para "entretener". "Se utiliza para escapar, pero el mío lo veo así. Mi madre me reprocha que mis películas sean tristes y espera que algún día haga una comedia", bromea Cantet.

El realizador galo, al que alegra "muchísimo" el reconocimiento de este festival, ha pasado a formar parte de una lista de galardonados en la que se encuentran, entre otros, Goran Paskaljevic, Patricio Guzmán, Robert Guediguian, Iciar Bollain, Deepa Mehta, Lourdes Portillo, José Luis Borau y Elías Querejeta.