Laurie Anderson visitará Madrid en noviembre dentro del Festival Rizoma

La artista multimedia Laurie Anderson visitará Madrid entre el 14 y el 17 de noviembre próximo, como invitada del Festival Rizoma y presentará algunos de sus trabajos más recientes en el Museo Reina Sofía y la Fundación Telefónica.

En el Reina Sofía, la artista y viuda de Lou Reed estrenará en España la performance multimedia de su libro "All the things we lost in the flood", mientras que la Fundación Telefónica acogerá su premiada instalación de realidad virtual "Chalkroom", según ha informado hoy el festival en una nota de prensa.

Cantante, violinista, poeta, dibujante y artista experimental de performance, la autora de "O Superman" es un icono de la escena "underground" neoyorquina del siglo XX, reconocida por sus creaciones minimalistas cargadas de trasfondo social y de género, desde una perspectiva tecnológica y multimedia.

Rizoma es un festival multidisciplinar que aúna cine, arte y música y acaba de clausurar la primera parte de su sexta edición, titulada "Roku".

La segunda parte del certamen se celebrará entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre con una programación en la que destaca la concesión del VI Premio Rizoma de Cine, creado para fomentar las nuevas voces cinematográficas y cuya convocatoria estará abierta hasta el 10 de septiembre.

La visita de Laurie Anderson tendrá lugar como antesala de esa programación, entre el 14 y el 17 de noviembre.