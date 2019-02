Lavrov se pronuncia contra represalias a medios informativos extranjeros

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se pronunció hoy contra la adopción de represalias a medios extranjeros, al comentar el bloqueo por Facebook de las cuentas de un proyecto de la cadena de televisión internacional rusa RT.

"Hablando francamente, me opongo categóricamente a tomar medidas de respuesta a restricciones a los medios de información", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo eslovaco, Miroslav Lajcák, presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

El jefe de la diplomacia rusa recalcó que el hecho de que Rusia no replique de igual manera a las restricciones a los medios rusos, no solo demuestra su contención sino también su "fuerza".

"No le recomendaría a las instancias que toman decisiones responder 'diente por diente'", insistió.

Lavrov indicó que Rusia es un país abierto y señaló como ejemplo que en el país trabajan periodistas ucranianos que "informan de manera bastante agresiva" de lo que ocurre en el país, en las relaciones ruso-ucranianas y en la relaciones de Rusia con Occidente.

"Es mejor que nos concentremos en conservar condiciones de trabajo confortables para los periodistas extranjeros en Rusia, pero al mismo tiempo debemos defender firmemente a nuestro periodistas que se encuentra en el exterior", añadió.

Este lunes, la directora de RT, Margarita Simonián, informó de que Facebook bloqueó, sin previo aviso ni explicaciones, las cuentas de unos de sus proyectos, "In the Now".

Según Simonián, esta medida se adoptó después de que la cadena de televisión estadounidense CNN le preguntase a la red social si "In the Now" era una manifestación de la "injerencia rusa" en Estados Unidos.

Un portavoz de Facebook, citado por la agencia rusa Interfax, indicó que las cuentas del proyecto de RT serán desbloqueadas una vez que sus propietarios comuniquen con qué empresas están afiliadas y desde qué países se administran.