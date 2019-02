"The Lego Movie 2" y "What Men Want" animan la cartelera de cine en EE.UU.

La película de animación "The Lego Movie 2: The Second Part" y la comedia "What Men Want" se postulan como los principales estrenos del fin de semana en la sedienta cartelera estadounidense, donde los ingresos se han visto reducidos hasta la fecha en un 15 por ciento respecto al año pasado.

En "The Lego Movie 2", que podría rondar los 50 millones de dólares en su debut, los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso. Para acabar con ellos, los protagonistas deben viajar a mundos inexplorados, donde pondrán a prueba su coraje y su creatividad.

Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish y Stephanie Beatriz prestan sus voces a los protagonistas en la versión original.

Por su parte "What Men Want" se presenta como una nueva versión de la popular "What Women Want" (2000).

Taraji P. Henson y Tracy Morgan son los protagonistas de esta cinta en la que el personaje de la actriz posee la habilidad de leer la mente a los hombres.

También se estrenan la cinta de acción "Cold Pursuit", el film de terror "The Prodigy" y el drama "Everybody Knows", con Javier Bardem y Penélope Cruz.

En "Cold Pursuit", Liam Neeson sigue demostrando que es un género en sí mismo y en esta ocasión busca venganza tras el asesinato de su hijo.

Laura Dern y Emmy Rossum completan el reparto de esta obra, versión estadounidense de la noruega "In Order of Disappearance".

Por su parte, "The Prodigy" narra el drama de Sarah, una sufridora madre que ve cómo su hijo empieza a experimentar un comportamiento inquietante y descubre que una presencia sobrenatural se ha adueñado del pequeño.

Taylor Schilling es la protagonista de la cinta.

Por último, "Everybody Knows", de Asghar Farhadi, narra el reencuentro de varios miembros de una familia en un boda que se verá trastocada cuando una niña desaparece y viejos secretos salen a relucir.

Ricardo Darín, Bárbara Lennie y Eduard Fernández completan el elenco.