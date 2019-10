La actriz y directora Leticia Dolera, Premio Luz del Festival Iberoamericano

El Festival de Cine de Huelva ha concedido uno de los Premios Luz de su 45 edición a la actriz y directora Leticia Dolera.

Con este galardón, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper, el Iberoamericano reconoce "su demostrado talento y su trayectoria en las artes visuales, los cuales la han convertido en una promesa ya consagrada en estos campos: interpretación y dirección", ha informado hoy la organización en un comunicado.

Dos campos que ha ejercido en su proyecto más reciente, la serie 'Vida perfecta', premiada en la pasada edición de Cannes Series.

Desde su primera aparición en la serie 'Al salir de clase' (2000-2002), Leticia Dolera ha sido un rostro habitual en ficciones televisivas españolas como 'Los Serrano', 'Hospital Central', 'Guante blanco', 'El Barco' o 'Bajo sospecha'.

También ha participado en series extranjeras como 'Mad Dogs', nominada en 2014 a los BAFTA como Mejor Serie Dramática; la francesa 'Petits meurtres en famille'; 'The Trials of Jimmy Rose' y 'The Nightmare Worlds of H. G. Wells'.

En cine, se la ha podido ver en títulos como 'El otro lado de la cama' (2002), 'Semen, una historia de amor' (2005), 'Spanish movie' (2009),' 'De tu ventana a la mía' (2011), '(Rec)3 Génesis' (2012), 'Requisitos para ser una persona normal' (2015) -su primer largometraje como directora- o la multipremiada 'La novia' (2015).